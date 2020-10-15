協助中央銀行「防守」。金管會15日開放券商可接受外資以外幣作為擔保品，借新台幣投資台股。此舉即可減少外資淨匯入大量換匯，助長新台幣升值的壓力，也可讓外資降低換匯成本，提高來台投資的意願。

新台幣匯率近來極為強勢，已來到28.96元兌1美元，出口商、壽險業等叫苦連天，而今年外資賣超台股逾7千億元、已匯出逾新台幣5千億元，若如外界預期外資終將回頭，則還是可能再次推升新台幣。

金管會討論多時，選擇在此時開放券商可承作外資、華僑等以外幣作擔保借新台幣，但此新業務有四大限制，一是以美元、歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣為限，且必須在外匯銀行開立外幣擔保品專戶；二是券商返還客戶的外幣擔保品，應以當初的原幣別為限，不得兌換為新台幣。

三是外幣擔保品的抵繳價值，依契約約定時點的結算匯率計算；四外幣擔保品的結算匯率，證券商應依開立外幣擔保品專戶的指定銀行，其公告的外幣牌告即期買入匯率辦理。

這項新業務15日即生效，即日起外資可不用匯入外幣兌成新台幣投資，可直接向券商以外幣作擔保，借新台幣投資，未來再用新台幣還款後，券商即歸還外幣擔保品，中間即無換匯造成的匯率波動。

另外，證期局副局長郭佳君15日亦表示，經濟部重新定義陸資，即以分層檢視取代現行以比率相乘計算最終持股的方式，確定陸資是否超過30％限制，一旦新的定義定案，金管會亦必須配合檢視現行已匯入的外資是否會被改列為陸資。

但郭佳君亦表示，新規定應會有相關配套，不至於馬上讓外資改認列為陸資後，要求立即匯出，未來會如何計算及如何配套，目前仍是要等經濟部的法規預告結束，確定版本後，金管會才能接著配合檢視外資。

(工商 )