櫃買中心今（15）日表示，達航科技（4577）今日申請登錄興櫃股票，產業別是電機機械業。

根據櫃買中心資料顯示，達航科技成立於民國80年2月間，董事長為翁榮隨，主要經營業務是PCB鑽孔機、雷射事業、自有品牌及代理機器設備等，送件時資本額為4億4,343萬元。達航科技108年營收11億7,582萬元，稅前盈餘5,434萬元，每股盈餘1.18元。

(工商 )

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