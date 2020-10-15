達航科技申請登錄興櫃股票 20:412020/10/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（15）日表示，達航科技（4577）今日申請登錄興櫃股票，產業別是電機機械業。 根據櫃買中心資料顯示，達航科技成立於民國80年2月間，董事長為翁榮隨，主要經營業務是PCB鑽孔機、雷射事業、自有品牌及代理機器設備等，送件時資本額為4億4,343萬元。達航科技108年營收11億7,582萬元，稅前盈餘5,434萬元，每股盈餘1.18元。 (工商 ) #達航科技 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐實15日申請登錄興櫃股票 14:252020/10/15 財經 搶攻AIoT新藍海 緯創資通加碼投資高雄 15:142020/10/15 財經 櫃買家族挺公益 送愛食物銀行 04:092020/10/15 證券．權證 櫃買通過長聖生技上櫃案 19:342020/10/15 財經 緯創加碼投資港都 設第3辦公室攬人才 18:052020/10/15 寶島 千附早盤股價大漲8% 11:222020/10/15 財經 工業地產夯！中砂砸5.8億買鶯歌廠房 18:002020/10/15 財經 富櫃50、200成分股調整 04:092020/10/15 證券．權證 櫃買審議會今日審議長聖生技上櫃案 09:062020/10/15 財經 防資本市場再現冷灶 創投公會籲創新板大調整 04:092020/10/15 財經要聞 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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