匯豐（台灣）商業銀行今（15）日宣布，為英國泰樂霍普金森（Taylor Hopkinson）台灣分公司提供新台幣2,900萬元的綠色貿易貸款，為匯豐台灣的第一筆綠色貿易融資案，此案亦為專注於再生能源以及清潔技術人才招聘泰樂霍普金森公司，在台灣延續英國總部的綠色永續。

綠色金融是銀行業現在「積極學習」，力求加快落實的業務，跨國銀行的國際地位及標準制定機會，成為市場領先的優勢，匯豐銀行表示，在綠色金融領域保有市場領導地位，正是因為匯豐集團為全球貸款市場協會（LMA）的創始成員，並與LMA共同制訂全球性的綠色貸款原則，為可持續性相關的專案項目提供資金。

匯豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，泰樂霍普金森台灣已為海洋風電（Formosa I）以及海能風電（Formosa II）風場招募專業團隊，由於在人才招募的過程中經常面臨到應、收付款項的時間落差而影響到現金流狀況，因此匯豐台灣透過貿易融資協助該台灣分公司舒解營運資金壓力，在招募及媒合「綠領」人才的業務上更為靈活順暢，同時促進台灣離岸風電產業的發展。

匯豐（台灣）這項融資方案，採取了創新的「服務貿易貸款」（Service Trade Loan）架構，作法上有別於傳統的貸款架構，匯豐集團亦設有永續貸款委員會（Sustainable loan committee），台灣子行依照總部的相關準則進行判定，運用集團在可持續金融和貿易融資的專業知識，台灣提出創新的解決方案，滿足在地客戶的獨特需求，此案例未來可在多個永續相關產業落實，特別是再生能源將加速發展。

蕭仲程認為，愈來愈多企業客戶在作出商業決策時，優先選擇「可持續發展」為考慮因素；而貿易融資也從實體的貿易活動進一步拓展到軟性的服務性質，未來的應用更為廣大。

(工商 )