國民黨前主席朱立倫15日晚間，出席逢甲大學EMBA講座，受到熱烈歡迎。（張妍溱攝）

國民黨前主席朱立倫15日晚間，出席逢甲大學EMBA講座，以「貿易戰下的經濟挑戰與我們的策略」為題，提到後疫情挑戰，國人關注重點；另針對吳怡農被批「渣男」一事，朱表示，馮世寬可能「心直口快」，但籲全民國防實質做，不可能「拿掃帚去拼戰場！」。

朱立倫說，大家應該更關心全民國防議題，但是也要有實質作為，不能光喊口號因為畢竟這是一個嚴肅的議題，希望要有一些實質的作為。

另朱立倫上午在個人臉書上，針對《中天新聞》NCC換照事件表意見，晚間再重申，：「不管你喜不喜歡《中天新聞》，我們必須維護新聞自由，堅持媒體自由」；不管蘋果或是中天等媒體，必須堅持台灣新聞自由與媒體自由。

另媒體問到國慶日當天，韓國瑜網路聲量，僅次於蔡英文總統，未來發展潛力是否被看好？朱立倫說，國民黨整體的聲量愈來愈高，爭取更多人支持，更多人肯定，那就是好事。

朱立倫演講，細數在美國紐約、台大會計，從專任到兼任教授，迄今任教近30年，提到逢甲大學EMBA有很多中小企業家、隱形冠軍，可互相交流。認為接下來救失業率、國際供應鏈重組台灣角色要有積極作為。

朱立倫提到面對後疫情挑戰，國人應關注5大方向及策略，包括，台灣的國際關係戰略平衡、加速數位轉型「數位政府」；近期焦點的國安與資安，應該聚焦台灣的資訊戰力；創造文化經濟：「文化事業、影劇產業、宗教活動」；國際經貿則深化及開拓國際聯結，考慮成立全球海外創新聯盟(Global Innovation Alliance(GIA))等內容。

(中時 )