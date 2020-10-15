美國海軍證實，英國彈道飛彈潛艦「警惕號」(S30)在訪問美海軍東岸彈道飛彈基地期間，艦上官兵爆發新冠肺炎疫情。至少35名官兵確診，就連副艦長也「中標」。由於日前美海軍才證實近200艘軍艦爆發疫情，如今「警惕號」疫情引爆，讓人不免憂心其成為「英國版羅斯福號」。

「美國海軍學會新聞網」(USNI)14日報導，「警惕號」訪問美喬治亞州金斯灣海軍潛艦基地期間，艦上官兵無視防疫隔離規定，擅自外出尋歡。不但前往餐館、酒吧小酌，還跑到脫衣舞俱樂部「尋芳」，大大增加感染風險。

甚至，有人跑到距離潛艦基地長達200英里(約321.86公里)的佛羅里達州可可灘，來回行經路線長達400英里(約643.73公里)。如果有人染疫，恐成為防疫破口。

在染疫的35名官兵中，包括副艦長也難逃病魔之手。副艦長是擁有艦上核武密碼的人之一。《紐約郵報》指出，這些水手不過是活出「水手的日常生活」。雖然他們違反規定，但目前情況仍掌控中。

英國軍方對此不願回應。不過，這不是「警惕號」首次「螺絲鬆了」。該艦早在2017年訪問金斯灣基地時，就傳出官兵違反基地通行規定，還有9人因染毒而慘遭撤職。不過，當時海軍犯罪調查局(Naval Criminal Investigative Service, NCIS)調查後確定，排除美軍水手涉案的可能性。

美海軍發言人杜斯(Clay Doss)不願回應美軍是否染疫，以及基地感染風險是否提升。但強調，自「羅斯福號」(CVN 71)爆發疫情後，海軍對於新冠肺炎的回應能力已有所改善，能在疫情發生前控制官兵感染。

杜斯還表示，俄亥俄級潛艦擁有最嚴格的防疫措施，足以防止病毒潛在傳播。具體措施除隔離並限制船員在艦上移動外，也禁止各船艦水手彼此流動。金斯灣基地則回應，該基地對於健康與防疫措施一直未曾改變。

「警惕號」是英國4艘「先鋒級」飛彈潛艦之一。由於英美共用「三叉戟二型D5」潛射飛彈，故「警惕號」固定前往金斯灣。

(中時新聞網)