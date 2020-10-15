做生意難免遇到愛殺價、撿便宜的客人，但竟有客人開口直接要求「免費」，讓人大開眼界。一位刺青師表示，近日收到客人無理要求，希望畫一張免費的圖，只要「簡單畫就好」。這位刺青師也展現高EQ，直接用作品說話，回傳一張照片「完美詮釋」，讓對方果然乖乖閉嘴。網一看也大讚：完美符合客戶需求。

原PO在臉書「爆廢公社公開板」上貼出一段和客人的對話，但對方卻希望畫一張免費的圖，只要「簡單畫就好」。（摘自爆廢公社公開板）

原PO在臉書「爆廢公社公開板」上貼出一段和客人的對話，客人表示，為慶祝和女友一周年，想請原PO畫他和女友的合照，原PO也提醒「要收費」。不過，對方竟要求要畫免費的圖，更強調「就簡單畫就好了，不要畫到太複雜」。然而原PO不但沒有和對方起爭執，更迅速回傳一張圖回去，不過對方收到後就再也不回了。

原PO僅用鉛筆畫出2個線條人牽手的身影，相當簡單明瞭。（摘自爆廢公社公開板）

原PO表示「身為刺青師有時遇到這種愛貪小便宜的年輕人，只好出此下策，結果我畫好就不回我了。」而他也附上回傳給客人的照片，只見原PO僅用鉛筆畫出2個線條人牽手的身影，相當簡單明瞭，可說是完美詮釋了「免費、簡單、不複雜」3要素。

貼文一出，網友紛紛力挺原PO表示，「臉皮要多厚才會要求免費」。眾人更大讚刺青師的傑作，直呼「做得好。一分錢一分貨，零分錢零分貨」、「非常符合簡單兩個字的精髓」、「這畫充分表達了免費的價值」、「簡單，不複雜，免費，」、「完全符合客戶的需求、完美表達兩個情侶間簡單的愛」。網更酸說這張圖性價比非常高，因為就算以後換女朋友也通用。

(中時新聞網)