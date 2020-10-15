改編真實社會事件的電影《無聲》在台北電影節開幕片秒殺完售，10月15日正式上映，導演柯貞年表示上映版與北影版本結局不同，歡迎影迷感受全新版本。柯貞年率男主角劉子銓接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪則透露「斗哥」劉亮佐原先也有客串，但最後上映版本卻慘遭刪光，最後還向斗哥道歉。

劉子銓得知父親劉亮佐客串《無聲》，卻在整部電影放映完畢都沒看到父親的戲分，「當時我爸坐我後面，電影一結束我轉頭看他，我爸就說沒關係啦」。柯貞年回應「斗哥的精神與我們同在」，劉亮佐原先客串學校老師，但無奈初剪就長達3個多小時，最後僅名列感謝名單，就連劉子銓一場裸露的戲都只能忍痛捨棄，讓吳怡霈敲碗彩蛋版，柯貞年則稱要看觀眾反應。

柯貞年日前與劇組共同出席首映會，她坦承換位當觀眾時覺得好糾結「這個導演實在太變態」，吳怡霈問「你是在說自己變態嗎」，劉子銓也認同，直呼導演非常變態，他在電影院內觀賞時，常聽到周遭影迷倒抽一口氣的聲音。

《無聲》以校園霸凌事件為題，劉子銓表示自己「不是會霸凌的人」，但在國小低年級時因為體型矮胖，成績也不好，一度成為被霸凌的對象；國小高年級擺脫受欺負的狀態後，劉子銓看到同學受到欺負則選擇挺身而出。讓吳怡霈好奇劉子銓的個性是否像張誠一樣富有正義感？劉子銓則回應「不會袖手旁觀」。

劉子銓為了飾演聾啞學生，在學校課餘時間後共花了3個月密集練習手語，每天將學過的手語錄影給老師看，他也因為拍戲領略到手語包含了動作與圖像，極具吸引力。柯貞年透露《無聲》在選角中刻意選擇新演員，劉子銓的演技雖未到精準，但真實呈現情感，反讓他雀屏中選。完整專訪內容在10月17日下午5時POP Radio《POP有夠靚》播出。

《無聲》導演柯貞年(左二)接受吳怡霈(右二)專訪，左一為男主角劉子銓、右一為趙小僑。（POP Radio提供）

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