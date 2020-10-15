男星宥勝與妻子蕾媽結婚5年，夫妻育有1對子女，近期積極經營YouTube頻道的宥勝，為提倡夫妻獨處時光，並開創「微醺真心話」單元，而在影片中，宥勝和蕾媽大方分享戀愛過程，蕾媽爆料她在交往前還多次「Cover宥勝去約會」，沒想到有一天宥勝卻突然向蕾媽告白，讓她超傻眼。

宥勝和蕾媽交往初期一度超彆扭。（圖／取材自宥勝去哪兒Youtube）

宥勝在影片中提到，他起初對蕾媽的第一印象是「她好嚴肅」，看到蕾媽就是和經紀人去工作，兩人就這樣成為工作夥伴，蕾媽還爆料「拜託，我那時候多兄弟，我都要Cover他去約會」，而兩人的革命情感也隨著時間悄悄有了變化，尤其是宥勝看到蕾媽為工作累倒住院，也讓他意識到自己內心的聲音。

宥勝提到，當他與蕾媽工作約3年時，宥勝和愛慕者及好友到度假村一起進行靈修活動，宥勝突然意識到，蕾媽才是對的人，他就立刻從遙遠的度假村搭計程車，衝回市區向蕾媽告白「可不可以跟我在一起」。

面對宥勝突然其來的告白，蕾媽當場傻眼「蛤」，她考慮超久才答應，不過宥勝和蕾媽從工作夥伴變情侶，也讓宥勝直呼超不適應「就是2個男人」，連牽手、接吻都讓他們一度都覺得超彆扭，而小倆口談心後，也讓宥勝發現，原來兩人對彼此早都有感覺。

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(中時新聞網)