拍案叫絕首部曲-手機不要滑。(北市警察交通大隊)

現代社會可說是人手一機的時代，網路世界雖消弭了人與人之間的距離，但是網路成癮的例子也層出不窮，用路人若不懂得節制及正確使用電子產品，極有可能發生交通事故，威脅生命安全！

您知道嗎？臺北市每10萬人口事故死亡人數，為全國最低(1.66人)，顯見防制成效為六都最佳，統計臺北市109年1至9月發生交通事故計7萬2,508件，分析前3名肇事原因，分別為「未注意車前狀況」5,347件位居第一，其次為「未依規定讓車」3,886件及「變換車道或方向不當」3,241件。

為深化民眾駕車時應專心注意前方路況觀念，臺北市政府警察局交通大隊製作創意宣導影片,以幽默詼諧的手法，呈現網路世界看來便利，實則駕車使用手機是危險的情況，並提醒用路人應注意車前狀況，以提升交通安全。

另依據「道路交通管理處罰條例」第31-1條第1項及第2項規定，汽車(機車)駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，分別處新臺幣3,000、1,000元罰鍰，統計109年1至9月臺北市政府警察局取締件數計1萬2,131件。

臺北市交通大隊呼籲各位駕駛及用路人，為了您的安全，駕駛車輛及行走道路時應專心注意前方路況，如有使用電子產品需求，應停靠路邊安全地點後再使用。

(中時新聞網)