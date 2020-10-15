台鐵15日晚間發出緊急警示，指南澳鋼軌出現裂縫需立即搶修，南澳站與東澳站之間南下北上列車採單線行車，經台鐵人員前往察看，確認是「魚尾鈑」脫落斷裂，並不是鋼軌斷裂，經搶修後在晚間812分恢復雙線正常行車，也還好有及時發現，否則極可能會發生列車出軌的重大意外事故。

台鐵宜蘭運務段表示，15日晚間6點50分電務人員在巡查路線時通報，南澳站東線北邊OS區間附近，鋼軌出現裂縫、魚尾鈑脫落，立即通知工務單位前往查看，「南澳與東澳」之間則暫採西線單線雙向行車。

經台鐵工務單位人員前往查看後確認是魚尾鈑斷裂，而非鋼軌斷裂，隨即著手搶修。

此次發生斷裂的魚尾鈑，是以螺栓固定在兩條鐵軌末端，將鐵軌連接在一起的金屬條，一旦斷裂鬆脫，就可能會導致鐵軌銜接處出現分叉，進而在列車行經該處時發生出軌意外。

經台鐵工程人員搶修後，順利在晚間8點12分恢復雙線正常行車，共計影響4列車、20分鐘。

(中時 )