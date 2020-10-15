黃小愛、泰辣突襲休息室，徐懷鈺表情疑惑。(取自黃小愛YouTube)

我的一天VLOG！直闖徐懷鈺休息室！ft. 陳嘉樺Ella、Yuki徐懷鈺、FJ234、娘娘、泰辣、那那大師、哆啦女神、劉學甫、鄭可強、許維芳、曾韻璇、夫夫之道、三原慧悟─黃小愛

知名YouTube黃小愛日前受邀為同志《We are, We can be》獻唱，今(15日)更大方分享他工作當天的全紀錄，其中他還一時興起，突擊昔日「平民天后」徐懷鈺的休息室，意外捕獲徐懷鈺私下親切一面。

黃小愛與網紅泰辣（Tyla）突襲徐懷鈺休息室，「我們跑來徐懷鈺休息室自拍，而且超級沒有禮貌的直接這樣走進來，不好意思不好意思。」只見影片中的徐懷鈺，留著一頭俏麗金髮，露出一雙美腿，表情有些疑惑地問：「你現在不是在拍我嗎？」

不過徐懷鈺對於兩人突闖休息室舉動，一點都沒生氣，反而還親切起身，幫黃小愛他們拍攝，讓黃小愛也不可思議地說：「徐懷鈺在幫我拍影片！」驚訝徐懷鈺的親切無架子。

而徐懷鈺受訪也大讚同志優點多多，不只可以幫你想到很多事，還能幫忙鑑定男生，坦承有時候女生會一時暈船，看不清對方為人，同志朋友就會適時幫你看穿對方渣男真面目。

不少網友也在影片下方紛紛大讚徐懷鈺根本凍齡女神，一點看不出已42歲，「天吶，徐懷鈺怎麼都沒變，看起來像20歲」、「徐懷鈺臉看起來變好小喔！？側面很美欸」、「好愛徐懷鈺，我的青春」。

(中時新聞網)