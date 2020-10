黃小愛、泰辣突襲休息室,徐懷鈺表情疑惑。(取自黃小愛YouTube)

我的一天VLOG!直闖徐懷鈺休息室!ft. 陳嘉樺Ella、Yuki徐懷鈺、FJ234、娘娘、泰辣、那那大師、哆啦女神、劉學甫、鄭可強、許維芳、曾韻璇、夫夫之道、三原慧悟─黃小愛

知名YouTube黃小愛日前受邀為同志《We are, We can be》獻唱,今(15日)更大方分享他工作當天的全紀錄,其中他還一時興起,突擊昔日「平民天后」徐懷鈺的休息室,意外捕獲徐懷鈺私下親切一面。

黃小愛與網紅泰辣(Tyla)突襲徐懷鈺休息室,「我們跑來徐懷鈺休息室自拍,而且超級沒有禮貌的直接這樣走進來,不好意思不好意思。」只見影片中的徐懷鈺,留著一頭俏麗金髮,露出一雙美腿,表情有些疑惑地問:「你現在不是在拍我嗎?」

不過徐懷鈺對於兩人突闖休息室舉動,一點都沒生氣,反而還親切起身,幫黃小愛他們拍攝,讓黃小愛也不可思議地說:「徐懷鈺在幫我拍影片!」驚訝徐懷鈺的親切無架子。

而徐懷鈺受訪也大讚同志優點多多,不只可以幫你想到很多事,還能幫忙鑑定男生,坦承有時候女生會一時暈船,看不清對方為人,同志朋友就會適時幫你看穿對方渣男真面目。

不少網友也在影片下方紛紛大讚徐懷鈺根本凍齡女神,一點看不出已42歲,「天吶,徐懷鈺怎麼都沒變,看起來像20歲」、「徐懷鈺臉看起來變好小喔!?側面很美欸」、「好愛徐懷鈺,我的青春」。

(中時新聞網)