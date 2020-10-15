在這網路發達的時代，許多人都會透過交友軟體來結識新對象。日前就有位女大生分享，自己在交友軟體上碰到聊得來的對象，之後約出門，但目的地卻是去「泡湯」，這讓她誤以為兩人會進一步發生關係，怎料到泡湯櫃台時男方選擇一人一間，當下讓她羞愧的直想「是我想法太汙了嗎？」

原PO在網路論壇「Dcard」上發文表示，自己在交友軟體上遇到一位聊的來的異性，原先對方約自己出門去唱歌，但原PO犯懶所以拒絕，但對方不死心又詢問「要不要泡溫泉」，而這提議最後也被原PO接受，於是兩人第一次見面就是約去泡湯。

兩人到達泡湯會館後，老闆便在櫃台要兩人選擇房型，對方禮貌性詢問原PO「你想要哪種的？」原PO則羞回都可以，沒想到當對方看好房型後，「他選了兩間湯屋，沒錯！是兩間！一人一間！」。結果讓原PO滿頭問號心想，「第一次遇到這麼純，沒有要幹嘛的人耶」。也讓她不禁心想是不是自己想法太不單純。

貼文曝光後許多網友也開始分析，「絕對是被打槍了」、「以我專業男性角度分析，他一定是不喜歡妳的類型，」，但也有網友認為原PO遇到正直的對象「不是每個男生都只想著XX的，認真找還是有不錯的人」、「他應該是神木化身，還是個喜歡泡湯的神木」、「笑死也太純哈哈哈，恭喜原PO千年難得一遇」。

(中時新聞網)