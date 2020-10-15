明年一月一日只開放含萊克多巴胺美豬牛嗎？事實上是全世界含萊濟的牛豬肉品都會一起進口到台灣。立法委員鄭正鈐今日質詢衛福部長陳時中，質疑進口豬牛只標示產地卻不標示是否含萊劑，民眾怎能分辨哪個國家的肉品含有萊克多巴胺？

鄭正鈐表示，為了開放進口美萊豬，農委會修正公告明確規定國內禁止製造販售瘦肉精，國外使用萊克多巴胺的牛豬除外。他指出，此舉除了開放美萊豬可以進口之外，全世界26個核准於飼料中添加萊克多巴胺的國家，也都可以進口含有萊克多巴胺的牛豬肉品到台灣。

鄭正鈐今日質詢陳時中，為什麼不願標示萊克多巴胺？他批陳時中只是不斷重複「標示產地的範圍高於標示萊克多巴胺。」

鄭正鈐強調，目前核准於飼料中添加萊克多巴胺的國家共有26個，明年一月開始不僅是開放美萊豬而已，而是全世界所有含萊劑的牛豬肉品都可以進口到台灣。

他指出，依據農委會的統計109年進口豬肉及豬肉加工品到台灣的國家共有16個，分別為加拿大、美國、西班牙、丹麥、荷蘭、法國、英國、瑞典、義利、韓國、澳大利亞、菲律賓、德國及日本。

其中以加拿大的進口量最高，而加拿大也是核准於飼料中添加萊克多巴胺的國家之一，若依照衛福部只標示產地不標示萊克多巴胺的做法，屆時民眾怎能分辨哪個國家進口的豬肉有含萊克多巴胺？唯有清楚標示是否含有萊克多巴胺，才能便於民眾選擇，只標示產地，難不成民眾還要拿本書一一去比對嗎？

鄭正鈐強調，國民黨的立場是反對開放美萊豬進口，但民進黨政府以多數暴力強行要通過行政命令，根本就是在霸凌台灣的民眾。不但要逼台灣人民硬吞美萊豬，還不願標示是否含有萊克多巴胺，豈止是怠忽職守而已。

(中時 )