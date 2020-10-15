新北市原民局與烏來區公所今（15日）於烏來立體停車場頂樓舉辦「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽『原』夢泰雅．決戰烏來」。（新北市政府提供）

新北市原民局與烏來區公所今（15日）於烏來立體停車場頂樓舉辦「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽『原』夢泰雅．決戰烏來」。（新北市政府提供）

新北市原民局與烏來區公所今（15日）於烏來立體停車場頂樓舉辦「109年第九屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽『原』夢泰雅．決戰烏來」，由新北市長侯友宜親自出席與全台9鄉區泰雅族好友們共襄盛舉。

侯友宜說，全國泰雅族運動會每年由九個泰雅族鄉區輪流舉辦，今年洽為第九年的最後一棒，也是烏來首次舉辦大型活動，藉此讓其他各區泰雅族朋友見識烏來人熱情，為所有泰雅族選手加油打氣，希望大家一起度過一個愉快的泰雅族之夜。

侯友宜現場揭開飛天纜車祝賀布條「侯友宜歡迎大家來烏來」，歡迎所有貴賓及選手，並舉杯為所有選手加油打氣。

侯友宜表示，烏來是新北市原鄉最美的好地方，泰雅族人善良、純樸、熱情且積極負責，讓烏來觀光休閒旅遊融入這塊土地，大家都能和諧快樂地成長。今天很開心看到多達2300位選手參與運動比賽，項目包括舉重、拔河、射箭及鋸木等，此外，市府辦理的「烏來泰雅編織節」中，泰雅族也展現優異的傳統技藝，其中還有由國際知名設計師潘怡良團隊融入泰雅族元素設計的全新部落織藝廊道，呈現濃厚的泰雅文化。

原民局和烏來區公所表示，在祖靈祝福下，今年在烏來區舉辦的全國泰雅族運動會聖火，順利於10月5日至7日依序行經九個泰雅鄉區傳遞，串聯起族人情感及增進交流互動。

烏來區區長周守信及代言人贊薇以射箭為運動會揭開序幕，射出的箭化為泰雅族占卜鳥繡眼畫眉飛向聖火台，為全國泰雅族運動會祈福。今晚由原民歌手熱情嗓音及精彩表演活動為選手們加油打氣，現場氣氛十分熱絡，也讓更多人看到泰雅族團結精神與量能。更多相關資訊請上「新北市烏來區公所」官網及臉書專頁。

(中時 )