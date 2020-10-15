新冠肺炎疫情衝擊，國銀2020年力挺中小企業，放款量大增。金管會銀行局副局長林志吉15日公布，截至2020年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達新臺幣7兆4,605億元，較上月底增加675.58億元、累計今年前8月新增放款金額達5,625.79億元，已超過今年設定的3千億目標，達標率為187.53％。

林志吉指出，今年因為疫情衝擊下，政府祭出各類紓困方案，包括：五部會紓困、央行紓困、勞動部紓困、銀行自辦紓困等，因此國銀對中小企業放款不管是金額還是戶數都衝高，因此早已達標，但明年的目標會視今年的辦理狀況、整體經濟情勢在明年初才會訂定。

據銀行局統計，國銀對中小企業放款年年達標，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152％，2018年達成率為124％，2019年達成率更衝上170％，預估2020年因為新冠肺炎疫情衝擊下，政府全力拚紓困下，中小企業放款會創史上新高達成率。

林志吉指出，今年前8月新增放款的國銀前三名分別是合作金庫、台灣中小企業銀行、玉山銀行，分別新增686億元、534億元、443億元。

林志吉表示，2020年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.43％，占民營企業放款餘額比率為66.68％，分別較上月底之比率減少0.06及0.11個百分點；另109年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.37％，較上月底減少0.02個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )