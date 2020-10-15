水情拉警報，農委會宣布桃竹苗部分灌區，將首度因乾旱停灌，影響1.9萬公頃農地、2萬多名農民。國民黨立委林為洲近日召集農委會、經濟部水利署說明研議，要求農委會完善保障農民生計，至少提供農民每公頃12萬元的補償，並建立快速便民的申辦流程。

林為洲表示，今年是1964年來第一次沒有颱風侵台，而今年6月至10月主要供應桃園、新竹、苗栗的農業用水水庫進水量更是有史以來最低，為了因應接下來後面更長的枯水期，只能實施停灌。

針對農委會宣布停灌將影響1.9萬公頃農地，林為洲指出，其中水稻占了1.3萬公頃，堪稱這次最大受影響的農作物，水稻正值抽穗期，停灌後將無法收成，請相關單位盡速研議配套措施，依目前農委會提出每公頃至少12萬元的價格，給予最優渥的補償，並且要求建立更快更簡便的申辦流程，照顧這群最辛苦的農民。

林為洲強調，新竹縣不只有工業，農業也相當發達，如竹北市稻作面積就有970公頃，有許多青年農夫投入耕種；竹東地區稻米的種植面積達7500公頃，年產量約3000公噸，年產值達8000萬元，是新竹縣重要的稻米供應地區，一旦停水灌溉，都會造成農民心血毀於一旦。

林為洲也提醒，有些休耕或停灌是補助給地主的情況，造成真正投入耕種的帶耕或佃農領不到補助也會出問題，這都是要農委會密切注意，而不要只想說有給農民補助就好，要做就要做到完善，會持續監督。

林為洲還要求經濟部水利署必須做好供需調節，以免後續枯水期間降雨不如預期，將對民眾生活及竹科供水造成重大影響。經濟部水利署表示，隨時滾動檢討，並呼籲請國人共體時艱節約用水。

另外，水利署也承諾未來將儘速推動新竹海水淡化廠的計畫，提供用水給鄰近工業區，降低寶山水庫以及寶山第二水庫的用水壓力，也避免影響民生用水。

(中時 )