陸媒報導指出大陸國家安全機關提供的第3起台諜案，指稱蔡金樹、施正屏2名台灣間諜以兩岸學術交流名義。對此，中華戰略學會研究員張競指出，被問到認不認識蔡金樹與施正屏，他當場回答「認識，不但認識，還真是很談得來。」他說，兩位老友在大陸被拘捕，其實老早就不是秘密，兩岸之間大家也都有相互聊過這些事。

對於蔡、施兩人遭陸方關押判刑，陸委會指出，政府已多次向陸方表達，應保障其司法訴訟權益並同意家屬赴陸探視，另政府與家屬也保持密切聯繫，提供必要協助。

張競則在臉書寫下，「但從這些事以此種方式在大陸官媒公佈後，兩岸交流到底要不要走下去？其實學者專家就各種涉及兩岸議題交流，都是在試水、探深、摸底與測溫，更有時是用來相互放話、表態與傳訊，此種不去碰觸對方紅線，順便幫兩岸維持個另外相互理解溝通管道，對於避免誤解誤判來說，重不重要大家心知肚明。」

張競指出，「在這種活動當中，要是兩岸情報工作人員不在其中趁機進行情蒐，或是想辦法吸收相關人士加以運用，那是絕對不可能的事情。任何國家維護安全利益，都要建構情報治安體系，這些情報幹員就是在兩岸交流中，必然會出現之牛鬼蛇神，學者專家如何與其相處，尊重其工作但又不要觸犯兩岸各自之法條，都是來往兩岸夾縫中求生存藝術與不得不為之苦衷。」

而張競也說，儘管會被很多靠著牆站腰不酸的貨色冷言冷語，甚至被拿來作為打算擁抱政治人物，圖謀本身權位所運用之資本，他還是認為必須維持兩岸學者研討交流，否則必然就會兵戎相向，「我對於兩岸交流被情報工作者所干擾從不諱言，不論運用金錢、名位、女色引誘，惡言惡語施壓，透過師長、故舊與門生等人情關係相求，我大概都遇見過。在大陸學界、智庫與媒體等活動中，突然冒出不相干的牛鬼蛇神，神秘兮兮地要相約私下見面，這些手法兩岸幾乎都是出於相同師門，情報工作那有什麼獨門秘技，千百年來都是這種試圖駕馭人性的風險遊戲。其實只要正派經營，就算是被強勢糾纏或是設局引誘，大家也不會搞到撕破臉。」

另外，張競也直言「其實在兩岸學界相互接觸互動過程中，如何拿捏確實是項要有敏感度的課題」；最後，他說，「抓幾個小魚小蝦算是事小，但卻再也端不上大魚大肉，假若讓正派學者裹足不前，究竟將來會是誰來詮釋解讀北京政策，這個答案恐怕會讓人苦笑！」

(中時新聞網)