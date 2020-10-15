台海目前局勢緊張，如果兩岸真的發生戰爭，飛彈來襲該躲到哪？有網友認為，「台積電」是最安全的地方。但是也有網友不禁問，如果大陸拿下台積電，那全世界不就要跪了嗎？網友回應認為，美國不授權技術、不給耗材，也不能做。

一位PTT網友貼文問說，台灣有全世界最強的芯片製造，現在很多科技產品都使用台積電，也是目前大陸最缺少的科技之一，台積電在未來的科技領域佔足了舉足輕重的角色。如果今天台海發生戰爭，要是大陸拿下台灣，不只拿到領海區域，也拿到了世界第一芯片製造，大陸手機華為...等 也成為全球第一了，那全世界不就要跪了嗎？

網友回應表示，「晶片晶片晶片晶片晶片」、「台積電重要的是人，不然大陸錢跟技術都有，還不是弄不起來。」、「你相信台積，台積就會保護你。」、「只要美國制裁，一樣搞不起來啦。別說更新製程的技術直接中斷，三星、intel過兩年就超車。就算是現有的製程，耗材不給你維修料，也是沒兩年就壞得亂七八糟了。」

也有人認為，「有那麼簡單嗎？做晶片不是還要用到一堆美國授權的技術？不授權你也不能做。」

(中時新聞網)