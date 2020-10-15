瞄準庶民小吃商機，全家便利商店15日宣布，自今年8月起攜手新竹名店「海瑞摃丸」，率先將全台24家店舖打造成海瑞摃丸專賣店，主打免排隊、免等團購，巷口就能吃得到名店，開賣迄今效益不錯，即日起將正式擴大導入，預計今年底複製到1,000間店舖，全力搶攻摃丸經濟。

據了解，全家與「海瑞摃丸」聯手打造的摃丸專賣店，是在便利商店內新增一台關東煮機台，專賣海瑞摃丸及香菇、蘿蔔、甜玉米等蔬菜類。全家觀察，8月開賣至今，平均每日可熱銷上千顆摃丸，且銷售時段集中於午、晚餐，成功成為消費者配餐、輕食的新選擇，看好商機決定擴大複製。

全家表示，「海瑞摃丸」曾經獲選新竹十大伴手禮冠軍，是當地特色名產，年銷量可達600噸，以國產豬隻的後腿肉作為主要原料，口感有咬勁又Q彈。雙方合作的專賣店將販售4款口味，包括原味、香菇、墨魚、紅麴摃丸，單顆販售18～20元，可搭配蔬菜任選4入59元。

全家並指出，湯頭也是由海瑞摃丸特製研發，嚴選上等帶肉豬骨及新鮮蔬果慢火細熬；若消費者想要更有飽足感，也可購買讚岐烏龍麵搭配。此外，全家海瑞摃丸專賣店也同步販售海瑞摃丸冷凍包，讓消費者方便在家自煮料理。

(工商 )