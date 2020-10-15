美國聯準會（Fed）暗示將維持低利率環境、寬鬆政策方向未變，投信法人分析，股市中期將維持多頭態勢，然需留意經濟復甦的動能有放緩的可能，投資人可布局全球股票最安心。

野村環球基金經理人紀晶心表示，美國新一輪刺激政策仍懸而未決，有可能影響美國消費動能。另外，美國總統大選變數仍多，續為市場不確定因素。

整體來看，建議投資人保留風險意識，分批布局。區域配置上，看好基本面仍相對強勁的美國，新興市場則偏重大中華地區。

(工商 )