股市中期將維持多頭 布局全球股最安心 21:222020/10/15 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）暗示將維持低利率環境、寬鬆政策方向未變，投信法人分析，股市中期將維持多頭態勢，然需留意經濟復甦的動能有放緩的可能，投資人可布局全球股票最安心。 野村環球基金經理人紀晶心表示，美國新一輪刺激政策仍懸而未決，有可能影響美國消費動能。另外，美國總統大選變數仍多，續為市場不確定因素。 整體來看，建議投資人保留風險意識，分批布局。區域配置上，看好基本面仍相對強勁的美國，新興市場則偏重大中華地區。 (工商 ) #多頭 #最安心 #美國 #布局 #中期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 18:482020/10/15 財經 定期定額陸股基金 卡位新經濟題材 21:222020/10/15 財經 權王、股王呈現拉鋸 台股加權指數呈現小跌 09:232020/10/15 財經 林憲銘：非中產線大勢底定 04:092020/10/15 產業．科技 《集中市場》12800拉警報 外資連2日賣超200億元 15:392020/10/15 財經 海外ETF 生技陸股科技最勇 04:092020/10/15 投資理財 《國際產業》韓國天團BTS經紀公司BIG HIT娛樂 IPO漲翻天 10:502020/10/15 財經 全球最安靜景點竟在台灣 美籍科學家曝背後原因 10:352020/10/15 生活 REITs逢低布局 長線有賺頭 04:092020/10/15 投資理財 美的 躋身全球最值錢家電企業 04:092020/10/15 全球財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 金融股為何漲不動？黃天牧揭露三個原因 - 財經 - 工商 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 華為高層承認陸5G網速不到韓一半 存在「假、啞、差」現象 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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