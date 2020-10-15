中共第19屆五中全會將在10月底登場，市場期待，這次會中將釋出第14個5年規劃藍圖、2035年願景目標等發展方向，嘉惠相關政策題材股。投信法人認為，在政策引導下，大陸經濟有機會逐步走出疫情谷底，建議投資人可採取定期定額方式，分批布局陸股基金。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，歷年五中全會中，除了人事議題外，經濟課題同樣是核心焦點，會中通常會提出長期規劃的發展方向，因此格外引起資本市場關注。

今年進入第14個5年規劃階段，過去，「出口」一項是大陸經濟的三駕馬車之一；不過，在中美衝突加深下，市場預期，未來政策方向將強化「內循環」，同時持續與國際接軌，形成內外「雙循環」相互促進的模式。

張帆指出，為了達到雙循環的有效運作，大陸政府將推動「新基建」發展，包括：AI人工智慧、5G通訊、數據資料中心、工業互聯網、數位金融、醫療科技等關鍵創新技術，以提高科技自主的實力，抵減外部環境的衝擊。

觀察近幾次5年規劃的政策支持下，相關行業如：生態建設和環保、現代農業、文化、新能源等產業，整體股價動能都同步轉強，預料這次也不意外。以互聯網指數為例，今年來已大漲達4成左右，而5G指數漲幅也超過2成以上，力壓上證指數10％左右的漲幅。

張帆表示，大陸今年投資在新基建的金額至少1.2兆人民幣，到2025年總投入上看10兆人民幣。AI、5G、工業互聯網、數位金融等產業，可望帶領經濟走出疫情谷底，並成為股市投資亮點。因此建議投資人採取定期定額方式，分批布局陸股基金，卡位新經濟題材。

(工商 )