時序接近雙11購物旺季，廠商忙搶年內最大商機，民眾瘋買優惠商品，整體氛圍有利大陸消費相關基金表現。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，大陸十一長假消費回溫跡象明顯，全國零售與餐飲日均銷售額相較去年同期增長5％，相較五一假期同比下滑7％好轉。

黃家慶認為，最新中國製造業PMI已經連續7個月維持景氣擴張區，加上官方積極推出刺激買氣政策，且逐步放開旅遊限制，成為此波消費回升的主要關鍵。

由於全球新冠肺炎疫情反覆，多數央行不敢掉以輕心，仍維持寬鬆貨幣政策，使得市場資金充沛，激勵國際主要股票指數不斷創下歷史新高，反觀滬深300指數近年高點達5,891點（2007/10），與目前4,807點（10/14）仍有2成以上的差距。

2020全年世界GDP多數受疫情拖累，依據IMF最新預估，今年大陸GDP達1.9％，相較全球GDP為負4.4％，歐洲為負7.2％，大陸為少數GDP正成長的經濟體，陸股具有基本面良好、股市低基期兩大優勢，後市可期。

兆豐國際中國內需A股基金近3個月、6個月、1年及今年以來（截至9/30），漲幅分別為18.09％、44.62％、37.85％及30.94％。兆豐國際中國內需A股基金投資主軸為大消費板塊，並適時掌握政策風向、大陸自產替代等趨勢族群，適合投資人中長期持有，享受大陸經濟成長的果實。

(工商 )