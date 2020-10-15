HUSH將於20日推出《親愛的_ _》明信片攝影書，每幅照片都由HUSH掌鏡，做成40張明信片，它是一本書、拆開來每張也都是明信片，本書裏頭的字體，更由他親自書寫、手繪，是不折不扣的「HUSH體」。HUSH表示，這本創作的催生，來自於年初蔓延的新冠疫情，他感性說：「親愛的＿＿，2020，我們幾乎失去聯繫。無人同溫，卻仍得在圈裡找個舒適的角度，數著日子。我曾經在一些記憶場景裡想過你，並不是希望你也在那裡，而是想像，把我換成你，像同時刻同地點經過的列車，在相似軌道裡因著重疊，而使我們更有話題。所以提筆，寫信給你，也娛樂自己。」

因為疫情蔓延，導致社交距離和惶惑不安的疏離氛圍，讓HUSH頓生以明信片書繫起人與人情感交流的概念，他表示：「疫情之下，所以採用的都是原本就有的攝影作品，透過巡演或旅行移動時拍下的照片。」而這些寫真作品也勾起他不少美好回憶，例如，第32張-「孤獨的」，是HUSH從京都前往滋賀縣白鬚神社的路上所攝。「那是2018年生日出發的第一次自助旅行。我記得那時候很想體驗完整的孤獨，一個人去了日本兩週。」他憶及當時沒多注意，因而搭到一班需要換車的班次，意外地在途中下了站，氣溫大約只有1～2度，「小站只有我一個人，遠遠的山頭有積雪，周遭只有空氣的聲音。在那個換車的小站我感受到了完整的孤獨。那一站是『近江舞子』。」

HUSH表示拍攝難度最高的是第33張-「幸運的」，一樣是2018年生日自助旅行那次，「原本打算找一天特地去看富士山，但當時冬天氣候普遍不佳，有點開始打退堂鼓。」他描述直到在從東京前往關西的新幹線上，越開天氣越見明朗。「一開始只在某個路段看見隱隱的富士山，忘記是轉了個大彎或經過什麼地方，突然整個富士山盡露眼簾。」當下他以最快速度拿出底片相機，在短短幾秒內，於高速的新幹線上拍下清楚的富士山。HUSH表示，至今都是鮮明如昨日的回憶，因此也希望藉著新書將這份美好和幸運分享給所有的讀者和粉絲，希望後疫情時期大家彼此珍重，攜手走向病毒消失的光明那天。

HUSH《親愛的_ _》可說是2020年入冬給自己與親友最溫暖的禮物。（時報文化出版提供）

HUSH用影像紀錄生活。（時報文化出版提供）

(中時 )