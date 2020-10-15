年度最大旅展「ITF台北國際旅展」將至，飯店業者紛紛為衝高買氣殺紅眼，六福旅遊集團於今（15日）也開跑線上旅展，推出多項讓民眾吃喝玩樂的食宿優惠券，首度推出的「六福旅遊集團聯合住宿券2000元」更將折扣狠殺到參展以來最低的21折，最划算的使用方法等同於入住5星飯店再玩六福村僅需2元。

「六福旅遊集團聯合住宿券2000元」可依不同飯店來使用不同張數，可選擇入住四鐵共構交通便利的台北六福萬怡酒店或親子客最愛的關西六福莊，若使用2張就可雙人入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚，包含早餐2客，並加贈2張六福村門票及1張關西六福莊的2000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3998元，換算下來，可說住六福萬怡酒店再暢玩六福村主題遊樂園只要2元。

入住1晚關西六福莊肯亞藍天客房3人則是使用4張聯合住宿券，也附贈早餐3客，並可在晚餐、草原歷險或狐獴觀察體驗的超值優惠3擇1，再加碼第4至6人免費純入住，相當適合三代同堂或家庭結伴出遊；若於年底前平日入住，每日還有限量的房間可再免費升等肯亞綠地房。住宿方面，還有34折的「六福萬怡 茶山微旅行住房專案6588元」、39折的「2021跨年派對住房專案1萬5000元」及64折的「關西六福莊 樂齡漫旅住房專案8500元」等旅展限定住房專案。

而每年必搶的人氣餐券「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組（10張／套）5300元」，平均每人只要530元，就享原價759元的頂級5星Buffet下午茶；另外還有享用主餐兼半自助式的「敘日平日午/晚餐單人券1100元」，相當於72折；若喜愛粵廣式料理的民眾也可買等同76折的「粵亮靚皮烤鴨餐券（兩吃） 1999元」等。

台北六福萬怡酒店廳酒吧也首度推出4組商品，而深受女性喜愛、每季都更新主題的「JC Cat雙人下午茶餐券套組（3張/套，加贈4張飲品券）2997元」，相當於58折，還可再彈性搭配飲品券使用；若喜歡微醺時光，也有68折的「調酒券套組（4張/套，加贈1張）1496元」，平均單杯調酒僅299元；另外還有「海陸雙拼套餐單人券1599元」，主餐包含美國自然牛菲力 5oz及活波士頓龍蝦半隻，饕客能以73折大啖5星飯店的海陸佳餚。

玩樂方面，六福村主題遊樂園也祭出不分平假日都適用的「六福村四人套票1999元」，等於直接下探5折優惠；另外還有可以跟動物直接互動的「六福村環尾狐猴體驗單人套票799元」。

香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50等3館則將在「ITF」實體旅展聯手推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等旅展獨家優惠，2人入住香格里拉台北遠東最低每晚2999元；旅展期間消費更可享「滿額好禮樂」與「食來運轉．轉轉樂」，且人人都有獎。

台北六福萬怡酒店大廳酒吧的「JC Cat雙人下午茶」深受女性賓客喜愛。（六福旅遊集團提供）

香格里拉台北遠東國際大飯店的首推超值商品，是改裝後將於11月中全新開幕的「遠東Café自助餐廳」，餐廳首度推出嘗鮮特賣價，包含午、晚餐、下午茶等，最低優惠約65折，每位僅需1058元即可以超優惠價搶先享受全新的豪華百匯晚餐；瞄準台灣人愛吃龍蝦，「上海醉月樓雙人平日周一至五豪華海鮮套餐」2980元，原價6556元，等於下殺45折，套餐中除了龍蝦外，還能品嘗如松茸菇燉獅子頭、樹子蒸波士頓龍蝦、紅燒龍鳳骨等滬式美味料理；另外，飯店的高樓景觀餐廳也推出71折的「馬可波羅義式餐廳雙人季節特色晚間套餐」3899元，一次買10張再贈送1張午間套餐券。

香格里拉台南遠東國際大飯店的必買商品，則有「周日至周五尊榮客房住宿券含早餐2張券組」，狠殺至28折，每組只要7332元，等於現省1萬9046元；歷年旅展熱賣的醉月樓「櫻桃烤鴨三吃券」79折優惠，則是每券1600元。此外，在眾所期待之下，今年更推出「聯合餐飲券雙組」旅展期間僅售4000元，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館套餐，使用彈性更大，最划算的使用方法可享相當於69折。

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香格里拉台北遠東國際大飯店推出「上海醉月樓雙人平日周一至五豪華海鮮套餐」2980元。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

「聯合餐飲券雙組」可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館的波士頓活龍蝦套餐。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

香格里拉台南遠東國際大飯店空間寬敞的尊榮客房。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供）

(中時 )