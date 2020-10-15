寶島網球一姐謝淑薇今天晚間透過臉書粉專分享自己收到國際網總 （ITF）寄給她的訊息，表示確認無法參加延到明年的2020東京奧運。

謝淑薇透過臉書分享了國際網總給她的信件以及她寫信告訴教練保羅的截圖，她寫道：「剛剛收到消息，很遺憾地通知球迷朋友們一個壞消息，東京奧運國際網總來消息確認無法參賽。要特別感謝保羅，一直試著幫助讓一切往好的方向走，雖然我的世界排名入圍奧運沒問題，但今年聯邦盃的差錯導致了最後結果。東京奧運，我們團隊盡力了。」

謝淑薇目前單打世界排名第66、雙打世界排名高居第1，以這樣的排名足以進入東京奧運，不過想要參加東奧除了世界排名達到前56名的門檻，選手也必須在奧運周期至少參加過兩站台維斯盃（男子）或聯邦盃（女子）團體賽，其中一站得在2019年或是2020年。

今年3月聯邦盃亞大區一級賽事，是謝淑薇在2016年里約奧運因為質疑奧運教練遴選不公平、臨時退出女雙賽事後，睽違4年再度進入中華女網隊，可惜聯邦盃和WTA世界女子職業巡迴賽部分賽程重疊，謝淑薇雖然人有到杜拜，但一場比賽都還沒打就提前離開聯邦盃賽場、趕赴美國參加WTA印地安泉大師賽，也無法獲得國際網總認證參加聯邦盃的規定，確定無緣東京奧運。

(中時 )