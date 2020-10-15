高雄銀行配合高雄市政府落實高雄市市長陳其邁經濟首都好生活政策，吸引企業投資高雄，鼓勵創業精神並協助取得創業所需資金，打造青年友善創業環境、促進產業升級並帶動經濟成長，讓青年好創業、好就業，協助年輕人走向國際市場，推出高雄進行曲專案貸款。

進行曲一：高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款，為活絡高雄市商業及經濟活動，配合高雄市經發局推動商業及綠能政策，提供中小企業及太陽能產業所需資金，最高貸款金額為2,500萬元，貸款期間最長10年，本專案2009年開辦至今，已協助1,000餘戶企業取得資金，撥貸金額共7.4億元，對於政府推動之綠能政策具有貢獻。

進行曲二：高雄市政府青年創業貸款，為協助青年創業，扶植創新優質企業發展，配合高雄市政府青年局辦理青年創業貸款，凡公司或商業設立高雄市且未滿5年，實收資本額1,000萬元以下，負責人設籍於高雄市3個月以上且年齡20～45歲，並參與相關創業輔導課程或講座達規定時數者，提供每次最高200萬元、累計最高400萬元之資本性或周轉性資金，目前貸款利率為1.94％。2020年2月開辦至今，已核准近百戶，金額達億元。

進行曲三：「邁向高雄」企業融資專案，高雄銀行協助高雄市經發局政策推動，響應台商回流、鼓勵企業進駐高雄市，推出「邁向高雄」企業融資專案，凡於高雄市設立登記且實收資本額達新台幣1,000萬元以上之工商企業，貸款利率最低1.5％起，貸款金額為資本性支出者最高8,000萬元、營運週轉金者最高3,000萬元，期能繁榮在地經濟，創造就業機會。

進行曲四：「幸福高雄」首購房貸專案，高雄銀行配合推動高雄市都發局住宅政策，推出「幸福高雄」首購房貸專案，凡高雄市民，首購自用位於高雄市轄區內住宅，高雄銀行提供貸款期限最40年之低利房貸專案，減少市民購屋負擔，落實居住正義。

進行曲五：高雄市青年築夢2.0專案，高雄銀行配合高雄市青年局青年政策，協助新創及青創事業，推出「高雄市青年築夢2.0專案」，凡營利事業設籍於高雄市，依法辦理公司或商業登記，員工人數10人以下且公司代表人或商業負責人為年齡20歲以上、45歲以下之中華民國國民，提供專案貸款金額最高100萬元，利率2.0％起，貸款期間最長5年，讓企業快速取得營運所需資金。

高雄銀行與在地企業齊力邁進，希望吸引更多事業家投資高雄，提升高雄市企業經營實力與市場競爭力，帶動更多在地青年返鄉就業，共創宜居城市。

(工商 )