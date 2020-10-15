從亞洲紅到全球的南韓天團防彈少年團（BTS），7日獲頒范符立特獎，以表揚其對促進美韓關係的貢獻。范符立特(James A. Van Fleet )將軍是韓戰期間的美軍第八軍團司令，致力促進韓美關係。但當時BTS隊長RM在領獎時表示，「今年適逢是韓戰70周年，我們會銘記韓美共同經歷的苦難歷史和無數男女的犧牲。」此言論惹毛大陸網民，怒批BTS沒有尊重在韓戰中戰死的中國烈士，有辱華之嫌。

事件延燒多天後，據韓聯社報導，美國國務院發言人奧提加斯，14日在推特發文，表態力挺BTS在頒獎禮的感言，感謝他們對韓美關係的支持。

奧提加斯寫道，防彈少年團有資格獲頒范符立特獎，以音樂與世界接軌。她並轉貼美國駐韓大使哈里斯恭喜BTS獲獎的推文。韓聯社指出，美國務院之所以透過發言人，表達對防彈少年團獲獎感言的公開支持，很可能是為了他們在大陸受到網民抨擊。

(中時 )