華南銀行董事長張雲鵬說，專注於客戶的需求才是最重要的。數位時代來臨，各家銀行積極運用金融科技展現數位力，華南銀行不僅僅思考利率和產品，更專注於客戶的需求，以「AI」及「API」打造雙核心引擎，對外推出AI行動銀行、AI智能客服等創新金融服務，並透過API串接基富通等超過1,000家企業公司，對內運用RPA提升開戶流程、防制洗錢、詐欺檢測、集中作業等作業效率及精準度，亮眼成果屢創佳績，並獲第十一屆財訊金融獎「最佳金融科技銀行大獎」。

華南銀行以客戶為中心，運用最新科技調整業務模式首創「AI行動銀行」，華南銀行透過面對面訪談、蒐集客戶評論及網路資訊觀察發現行動銀行功能齊全，民眾對於不常使用之功能常有無法即時找到的情況，或是每個欄位都需手動輸入，於是結合AI語意分析技術，在去年11月全國首創推出AI行動銀行，以客戶的角度打造最直覺、便利的操作介面，像是全功能導航、多輪對談互動及全面聲控輸入，只要用「說」的就能使用行動銀行內超過100項功能，解決客戶的痛點。

上線至今成效相當亮眼，展現三大突破性效益，1、行動銀行交易筆數成長262％；2、交易總金額提升194％；3、使用人次提升420％。也因為如此亮眼的成績，引領同業於今年上線同樣的對話式服務功能，複製華南銀行的成功經驗。

華南銀行總經理張振芳說，華南銀行關注客戶的不只是金融行為，而是關於客戶生活的其他資訊，因為客戶在意的不是金融行為本身，而是透過金融行為能達到的目的，我們總是希望做得更好，這就是我們的成功方程式。

華南銀行「連結」成為新趨勢，「共創」建立新模式，華南銀行早在幾年前就已釋出5大類API供業者串接合作，並加強與異業合作的多元服務創新發想，將金融服務融入於客戶的各種生活情境，創造與客戶同在的金融體驗，目前提供之API應用已橫跨證券、電信、餐飲、旅遊、醫療、百貨服務、保險、藝文娛樂等八大領域，串接超過1,000家企業公司，每個月交易量超過300萬筆。

華南銀行專注於自己擅長的領域而且做到最好，並與擅長其他領域的合作夥伴共創金融生態圈，讓金融服務更貼近民眾的生活。

華南銀行SnY展動力，客戶體驗是關鍵，2020年受到新冠肺炎疫情影響，無實體接觸概念盛行，金管會統計，2020年上半年數位存款帳戶開戶數，成長幅度高達45％。

華南銀行分析，對於數位帳戶網友最常討論的話題面向，發現快速、方便、優惠與回饋是讓客戶決定開戶最大的誘因，因此除了重新設計快速線上開戶流程外，也即將推出全新SnY專屬APP，提供多項如活儲年利率高達2.5％、申購基金手續費2折及網路消費現金回饋最高3.5％等11大業界最高超值優惠；2020年1至8月的累計申辦戶數較去年同期爆炸性成長了10.8倍。

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