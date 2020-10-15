臺灣企銀《享e貸》全自動化線上信貸平台，只要花3分鐘的指尖滑動就完成申請，且全程都在線上不用跑銀行，短短2個營業日內快速核貸。

需要一筆資金來實現夢想的人真的很多，舉凡出國留學、準備結婚、小孩出生、開店做生意等都是，但也有可能是突如其來的資金需求，例如生病、意外等，這時候可使用臺灣企銀《享e貸》全自動化線上信貸平台。

臺灣企銀主管表示，只要是薪轉戶或存款客戶，就可享受線上專屬權益，最高可貸100萬元、期間最長7年，年利率優惠前三個月最低1.68％起。

這次臺灣企銀所推出的24小時全自動化線上信貸平台《享e貸》，透過大數據分析、AI智能、內部信用評等模型，讓客戶申貸流程自動化，只要符合申辦資格最快2營業日，銀行就能核准所需的資金，輕鬆在指尖滑動，就能讓夢想成就。

臺灣企銀表示，《享e貸》自上線後，反應相當好，觀察近期的申請件數，發現每2周就成長近1倍，臺灣企銀《享e貸》線上申請的流程相當簡便，客戶只花3分鐘就可完成資料填寫，同時上傳文件資料就可完成申請手續，銀行還會貼心發送簡訊或email通知申請進度，不需客戶主動詢問，從申請到對保、撥款都在線上，讓有資金需求的客戶，只要用指尖滑動手機，就能完成申請，核貸後，還可以自選良辰好日設定為撥款日或等有實際需要錢時再撥款，不用擔心需多付幾天利息。

臺灣企銀享e貸全程線上貸，強打六大特色：線上試算讓你快速取得貸款建議、流程簡單讓你快速完成線上申請、自動通知讓你不用擔心申請進度、線上對保讓你不用外出再跑分行、最快2個營業日讓你資金需求不用等待、快速撥貸讓你可以指定好日撥款。

臺灣企銀以客為尊、以客為本，重視客戶需求，追求客戶最佳數位體驗，努力推動數位金融服務，多方面發展網銀及行動銀行平台、Bank3.0線上申請、臺企行動支付、數位行銷、AI人工智慧、區塊鏈、開放銀行Open API、大數據分析等服務及應用，面對民眾數位與生活習慣的改變，臺灣企銀積極走入客戶生活場域，重視客戶體驗，提供便捷的數位工具滿足客戶金融服務所需，讓臺灣企銀不僅是中小企業的專業銀行，更是客戶首選的數位金融服務銀行。

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