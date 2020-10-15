全球疫情惡化，尤其是歐洲情況嚴重，加上美國經濟刺激方案難產、近期多個疫苗試驗遭叫停、總統大選逼近及媒體揭發拜登可能涉嫌其兒子在烏克蘭的腐敗案等不確定性因素，此外，美國上周初領失業金近90萬人，高於預期前值，寫下一個多月新高。道瓊指數周四一開盤大跌300點，標普、那指均下跌1%以上。

截至台北時間15日晚間9點35分左右，道瓊指數下跌309.10點或1.08%、暫報28204.90點；那斯達克指數下跌158.76點或1.33%、暫報11609.97點；標普500指數下跌38.49點或1.10%、暫報3450.18點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌2.19%；Alphabet(GOOGLE)平盤；微軟下跌1.77%；Facebook下跌1.80%；亞馬遜下跌2.19%。台積電ADR上漲0.52%。

隨著北半球正式進入秋季，新冠肺炎疫情向全球發起第二波攻勢。近來，地處北半球的歐洲各國再次面臨嚴峻的疫情防控壓力。歐洲每日新增病例達到約10萬人，已經超越美國，後者每日平均新增病例逾51000人。

法國病例數迅速上升，總統馬克宏宣布，自周六起巴黎與其他主要城市實施四周宵禁，法國6700萬人口中，幾近三分之一的人將受到影響。

英國首相強森則在當地時間12日在議會宣布，推出三級疫情警報製度，根據疫情的嚴重程度，將英國各個地區劃分為中度風險、高度風險和極高風險三個等級，下令關閉極高風險區利物浦市的酒吧和酒館。

美國勞工部統計局周四 (15日) 公布最新失業數據，截至10 月10日當週，美國初次申請失業金人數接近90萬人，高於預期和前值，並寫近一個多月新高。

勞工部數據顯示，經季節性調整後，美國上週初領失業金為 89.8萬人，為8月中以來最高，預期82.5萬人，前值自84萬人上調至84.5萬人；上周初領失業金4週移動均值為86.6萬人，修訂後前值為85.8萬人。

對於處於僵局的刺激計劃談判，美國財政部長長梅努欽承認要在大選前達成協議很困難。

花旗美股交易策略主管亞歷山大·奧爾特曼（Alexander Altmann）表示，至少在過去40年中，每次總統大選都可能引發市場的輪動。他說，新政府的政策變化對市場輪動的影響將最大。如果民主黨人拜登獲勝，且其所在政黨控制了參議院，市場將出現大規模的輪動。

(中時新聞網)