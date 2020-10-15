歐洲主要國家英國，德國，法國相繼實施針對新冠的緊縮措施。

歐洲每日新增病例達到約10萬人，已經超越美國，後者每日平均新增病例逾51,000人。

法國病例數迅速上升，總統馬克宏宣佈，自週六起巴黎與其他主要城市實施四周宵禁，法國6,700萬人口中，幾近三分之一的人將受到影響。

多數歐洲政府夏季期間放寬了封鎖舉措，開始重振受到第一波疫情重創的經濟。

但回歸正常活動--從門庭若市的餐廳到大學新學期的展開--促使整個歐洲大陸感染人數激增。

路透報導指出，法國實施宵禁；其他歐洲國家則是關閉學校、取消手術並招募醫學院學生。冬季初始，被不堪重負的當局面臨新冠病毒重新來襲的噩夢情境。

德國總理梅克爾表示，她與德國16個邦的領導人週三同意採取更嚴格的措施，不過並未詳細說明。她表示：“我們已經進入呈現指數性增長的階段，每天的人數已經顯示出這個情況。”

歐洲人均感染率最高的捷克已經將各級學校改為遠距教學，並計畫徵召數以千計醫學系學生。各個醫院削減非緊急醫療程式，以釋出更多床位。

愛爾蘭總理稱北愛爾蘭病例數增加“令人極為擔心”，愛爾蘭政府對邊境三個郡增加了限制措施，也幾乎完全限制了全國境內的家庭造訪活動。

“我們正處於災難邊緣，”波蘭免疫學學者Pawel Grzesiowski表示，該國週三提報6,526個感染病例、116個死亡病例。

德國、英國和法國迄今抵抗住關閉學校的壓力，但德國政府官員們在討論是否要延長學校的耶誕節-新年假期以控制疫情。

荷蘭重新採取部分封鎖措施，關閉酒吧和餐廳，但學校繼續開放。

歐洲的感染人數平均每天近10萬人--占全球總感染人數的約三分之一--迫使政府收緊限制，同時試圖避免破壞生計。

據世界衛生組織(WHO)，截至10月11日當周，英國、法國、俄羅斯和西班牙的新增病例占歐洲新增病例的一半以上。

英國首相強森面臨反對派呼籲英國再次採取全國性封鎖措施，但迄今遭到拒絕。然醫院入院人數正在攀升，春季建設的野外醫院再次準備就緒。據英國金融時報，數日內英國將公佈更嚴格的限制措施。

(中時 )