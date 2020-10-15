遠傳今日公布iPhone 12超強優惠資費，搭配「遠傳心5G方案」月付$1399，iPhone 12 (128G)，直接只要$0帶回家；iPhone 12 Pro (128G)，也只要$6,300，除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘，相較於其他電信業者，遠傳iPhone 12的資費起跳價為999元。

遠傳表示，感謝果粉熱情相挺，遠傳預約登記熱度爆表，祭出多項獨家優惠：「老客戶續約免萬元預繳，最高再折$5,000」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」，助攻果粉即刻展開5G新生活。

遠傳果粉回娘家最暖心！老客戶續約iPhone 12免付萬元預繳費，最高再折$5,000；搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享２％的購機加碼回饋，申請聯名卡代繳帳單每月再享3％回饋，除11／30前申辦並首刷再享行動裝置險2個月月租費折抵外，年底前以聯名卡購買iPhone 12、iPhone 12 Pro可享24期分期零利率。

遠傳誠意獻上破萬元獨家大禮，購機搭配「遠傳心5G方案」$1399以上資費，獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角」與「4K影劇」三大5G數位娛樂服務，世界級團隊製作的VR影片與神同行、獨家多視角娛樂節目M CONTDOWN、木曜四超玩，豐富精彩你的5G新生活。

歡慶iPhone 12 ／ iPhone 12 Pro上市，凡是未訂購過iCloud儲存空間的用戶，來遠傳申辦iPhone 12新機，即贈送三個月免費使用50GB iCloud空間，感受果粉大推的好服務！此外，購機申辦行動裝置險，登錄就送App Store百元購物金，讓您用新機享受5G極速影音與遊戲的樂趣。

(中時 )