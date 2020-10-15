任家萱（Selina）相隔17個月推出全新單曲〈四季〉，她日前拍攝MV，特別拉到墾丁取景，2天都在烈日曝曬下工作，她當時忘記補防曬，Selina事後自我揶揄「臉整個烤焦了！」第二天發現眼睛出現過敏，收工後甚至雙眼腫成鹹蛋超人，但一切不嫌苦：「腫退了之後我發現整個人黑一圈，像變成小黑炭一樣，像極了墾丁給了我最熱情的伴手禮！」

趁著交通日第一天，自封「吃貨」的她帶著團隊大啖海鮮餐廳，吃了超大隻的長尾魚、烤生蠔，自豪超會點菜的她，點了滿桌美味佳餚，團隊竟然捧場地全部吃光光，在墾丁大街血拚時，購買手工編織手環送給工作人員作為紀念，還特別準備跟自己同款情侶手環要送給幸運歌迷，短短放鬆享受度假氛圍，原本特別帶了2台相機要捕捉當地美景，最後她打趣說：「但這次我是女主角，沒時間盡情攝影，畢竟再美的照片都沒有我在MV裡漂亮，哈哈哈！真的是看一次讚嘆一次！」

Selina藉由MV回到久違的駕駛座，在墾丁一望無際沿海公路上開車，她打趣說：「整整10年沒開車，再次握到方向盤很興奮，但為了安全起見，導演有安排拖車，我只要演好開車的工作。但有一幕還是用人力推車，好幾個工作人員奮力推著打空檔的車！讓我有點緊張，怕自己煞車沒踩好就衝出去。」為了捕捉最美的畫面，團隊整整拍攝了兩天才收工，她直呼：「凌晨3點就開工，光是第一天工作時數就拍了20個小時，真的是拚了我老命！」

(中時 )