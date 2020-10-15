女星李妍憬日前登上節目《小明星大跟班》示範戰袍穿搭，不過眾人看不下去女星元元以合身短裙搭配長靴，建議元元換穿高跟鞋，當大夥兒上前要幫元元脫靴子時，李妍憬也上前幫忙拉，元元這時卻從椅子上重摔在地，引發不少網友討論，對此，李妍憬稍早則在臉書還原當時狀況，並表示：「事後我一直對元元道歉」。

元元在節目PK上夜店的戰袍穿搭，她選穿合身的低胸短裙搭配長靴，來賓則建議元元換掉長靴、改穿高跟鞋，讓整體更加分，但元元穿的是過膝長靴，要坐在高腳椅上優雅脫鞋有些不容易，這時眾多藝人都來幫忙，未料，李妍憬上前一拉，元元當場從椅子上跌坐在地。

李妍憬的舉動引發網友熱議，對此，李妍憬稍早則在臉書還原當時狀況，強調她本意是要幫忙元元「因為我鞋子要借她，又有男生要過去脫，但我事先沒注意到靴子有拉鍊，還有節目我們事前都會Re過」，李妍憬也提到，她事後一直向元元道歉。

李妍憬進一步指出：「跟她（元元）說想說多一些鏡頭給她，怎知摔了下來...那當下我自己也嚇到了，也都有跟元元道歉」，李妍憬反駁是故意讓人受傷，最後她也強調：「我只想說欺負霸凌這種事更不是我李妍瑾的作風，該說的我一次說完大家愛罵就罵吧！概括承受。」

李妍憬臉書全文。（圖／取材自李妍憬臉書）

(中時新聞網)