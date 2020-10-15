台灣之星今正式公布iPhone 12／12 Pro資費方案回應果粉期待，挑戰資費與手機專案價雙雙市場最低價，新申辦／攜碼／續約搭配5G資費方案，月租$599起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12／12 Pro，輕鬆晉級5G之列，享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租$799起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只要加$200。

此外，手機專案價保證市場最低價：搭配月租$1,599，綁約36個月，iPhone 12 64G只要$6,900，再享終身5G上網吃到飽，同時享電信業獨家「手機買貴退差價」保證，購機不用怕買貴。

預購期間，台灣之星也針對不同族群推出限定優惠：(a)攜碼申辦，手機專案價最高折$6,000；(b)U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券$500；(c)老客戶續約，手機專案價最高再折$6,000；(d)帶舊機申辦，無論機款或狀況皆可進行鑑賞與折抵，除市場上一般舊機折抵價格，台灣之星「地表最強換購計劃」加碼再折最高$3,000，最高現折$25,500，即iPhone 11／XS系列用戶，申辦月租$1,199以上資費方案，搭配舊機換新機優惠，直接$0換iPhone 12給你。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「新一代iPhone 12外型大幅改變，重量也更輕巧，伴隨系列機種擴大，將能滿足更多不同消費族群的多元需求，預期將引爆銷售熱潮，同時，做為首度支援5G網路的iPhone，也將加速推升消費者對5G的需求，可望帶動整體申辦量較去年同期成長37％。台灣之星5G自8月開台後，憑藉業界最低的資費門檻與『有用到5G才付錢』的公平設計，2個月來已吸引新朋友、老客戶合計共5萬餘人加入5G之列，其中以新申辦／攜碼為大宗，占整體54％，顯示出我們5G資費的強勁競爭力」。

面對iPhone 12來勢洶洶，台灣之星為提供用戶由終端以至行動通訊服務更加完整的新一代5G網路體驗，積極建設5G網路、提升涵蓋，目前訊號已遍及西門町、信義計畫區、台北車站商圈、板橋府中商圈等重要景點與商圈，建設進度符合規劃，將如期於年底達成高密度人口區域涵蓋率80％的階段性目標。

(中時 )