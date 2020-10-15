2020年告示牌音樂獎於台灣時間15日在洛杉磯舉行，原定於今年4月29日，但因新冠肺炎疫情關係延期至10月，而這次的典禮現場也不開放觀眾入席。今年一樣找來美國知名女歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）連續第3年擔任主持，並為頒獎典禮開場表演。今年的典禮贏家真可說是樂壇新生代的天下，入圍最多獎16項的饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone）不負眾望，一共拿下9項大獎，成為最大贏家。

其中，主持人在頒發大獎「年度最佳藝人」獎的時候，一次把其他8座獎盃放在推車上的模樣，場面相當逗趣。除此之外，怪奇比莉（Billie Eilish）也憑首張專輯《當我們睡了 怪事發生了》的超狂氣勢，一口氣拿下「年度最佳新人」、「年度最佳女藝人」及「年度最佳專輯」3大獎。

由於受到疫情影響，這場頒獎典禮並沒有開放現場觀眾參加，今年入圍最多的歌手巨星馬龍還特別以遠端視訊的形式演唱他的超狂破億串流主打 〈Circles〉，還和Tyla Yaweh演唱了合作曲〈Tommy Lee〉，表演結束後立即返回現場領獎，他在領取「年度最佳男藝人」獎項時表示：「在這個特別困難的時刻，我只想關注在傳遞愛給大家，感謝所有支持我的家人和粉絲。」

致詞時他也不忘調侃幾年前的自己，起因是因為他在先前爆紅得獎時，因為太緊張不知道要發表甚麼感言，上台只說了一句「我喜歡吃葡萄」，而這次得獎的時候馬龍也自嘲表示，現在的他還是很喜歡吃葡萄，為這場毫無現場觀眾的典禮引來不少笑點，相當可愛。

(中時 )