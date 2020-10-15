獲金馬獎8項大獎提名、改編台灣校園性侵事件的電影《無聲》，被譽為台版《熔爐》。日前舉行盛大首映，邀請到眾多演員如曾敬驊、陳昊森、張榕容、柯震東、楊祐寧、天心、曾寶儀、夏于喬、黃尚禾、蔡凡熙等；諸位名導如柯一正、陳玉勳、林書宇、廖士涵、謝駿毅、孫啟明等；影視聽中心董事長藍祖蔚、資深媒體人范琪斐等人搶先觀影，映後好評如潮，眾人直呼「今年必看」、「近來看到張力最強的電影」、「這麼安靜但是在內心波濤洶湧」、「強而有力」、「觸動人心」。

除了首映會，近日舉辦的試片活動也是場場爆滿、映後觀眾提問踴躍，首部執導長片就佳評如潮，導演柯貞年除了感謝大家的回饋，她說：「這是一部關於「認同」的電影，雖然背景是校園間發生的事，但這是屬於每一個人的故事，因為我們或多或少都有著不被認同的恐懼，它就發生在你我的生活中。」

好評爆棚的《無聲》由兩位演技備受肯定的新人劉子銓與陳姸霏主演；並找來實力派演員楊貴媚、劉冠廷、張本渝同飆戲，描述看似平凡的校園中，學生間卻流傳著一個「不能說的遊戲」，透過遊戲來帶出寫實赤裸的生活細節，更反映了常被忽略的社會現象，電影細膩安靜卻重擊人心，讓大家看完紛紛表示久久不能自已。

導演柯貞年也分享創作的過程和理念，她說：「我蒐集了非常多資料，長時間的田調，花了2年時間才完成這部電影，作品中的對錯都不是這麼絕對，創作的初衷也並不是希望帶來憤怒對立，有時候我們需要的只是一點點尊重與理解。如果觀眾看完電影有重新思考、討論的衝動，我就心滿意足了。」此次在片中飾演聾人學生、演出讓人驚豔的劉子銓則說：「希望身邊的所有人都可以給我們一個機會，到戲院感受無聲的世界。」該片熱映中。

(中時 )