台灣大哥大今（15）日宣布搭配資費方案，其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，只要申辦台灣大5G指定資費，就可以0元將iPhone 12新機帶回家。另外，為滿足果粉年年升級新iPhone的需求，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。iPhone 12與iPhone 12 Pro將於明天（16日）晚上8點起在台灣大全通路開放預購，並有多款配件優惠，10月23日正式開賣。

台灣大體貼用戶，省掉預約流程，直接與蘋果同步，直接於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro。用戶申辦5G 1,399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12(128G)，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1,599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。

網路及實體門市預購用戶僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，於11／30前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3,000元，以及影音好禮myVideo ＋ MyMusic 6個月免費和iCloud 50 GB，現在換機正是時機。

針對現有iPhone機型，台灣大哥大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE(128G／256G)最高降1,000元；iPhone 11(128G／256G)最高降幅5,400元；iPhone 11 Pro／Pro Max 全系列則降5,000元。

台灣大同時祭出多項優惠，於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元、滿2,000元現折200元，以此類推，單次最高折抵300元。以Apple原廠Airpods 無線耳機為例，原價5,290元，折價後僅需4,990元，而且可與其他共用型配件同享優惠。另外，達人手工包膜服務，則享滿千折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)，採單次計算。另外，搭配新款iPhone 12系列投保「新復原者預繳24個月回饋專案」，除可享原預繳24個月回饋專案的兩期電信帳單指定金額減免外，另贈送乙組免費電池更換。

(中時 )