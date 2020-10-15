新冠肺炎疫情，驅動產業全面數位轉型腳步增速，5G、AI及顯示器等技術的融合創新，成為後疫情時代化危機為轉機的重要關鍵。友達致力價值轉型，如今，更期望將價值向外延伸，15日舉行「AUO Tech Forum 2020 友達技術趨勢論壇」，號召來自不同場域的業界專家及合作夥伴齊聚一堂，盼透過互補、合作、共創，共同探索智慧場域的無限可能。

友達本次技術論壇，著眼主流智慧應用趨勢，聚焦「智慧醫療」、「智慧零售」、「智慧交通」、「智慧製造」四大主軸，超過300名業界人士與會，並邀集20多名專家及重要合作夥伴，分享於各場域發展的心得，討論產業前景及未來趨勢。友達由總經理柯富仁領軍，闡述價值轉型策略及場域經濟布局，會場同時展出應用於不同場域之顯示技術，以及合作夥伴之軟硬體整合解決方案，展現友達進攻「場域經濟」的初步成果。

凌華董事長劉鈞以「The Edge is Coming」為題談論AI發展趨勢，遠傳電信由副總經理李明憲代表，探討邁入5G世代的創新應用，行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏則分享根據「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）」所延伸的行動計劃。 友達董事長彭双浪於開場致詞時表示，數位轉型與智慧應用密切相關，要讓人機順利達成溝通與互動，顯示器扮演關鍵性的橋樑角色。當顯示器走進場域，存在的價值勢必會被重新定義，透過與場域結合，全面提升面板價值，正是「AUO NEXT」轉型策略的重點。

柯富仁進行「創新顯示X智慧場域 共創產業生態系」專題演說時指出，在「Display Everywhere 2.0」這個可預見的未來，加上數位轉型已是不可逆的趨勢，如何讓顯示器與各場域，和5G、AI等前瞻技術完美結合，成為重要課題之一。 柯富仁向外界宣告友達賦予自己的三大使命：在技術面，友達將扮演「Enabler」角色，在現有基礎上繼續研發創新顯示技術，達成與場域應用的融合。同時藉由過去的累積，以「Contributor」之姿與客戶、合作夥伴共創共榮。友達並將用開放的心態，視成為業界最佳合作「Partner」為己任，爭取更多夥伴助拳，逐步完善場域生態圈。

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