甜品又有新意！台北晶華酒店首次將研發觸角拓展至烹調器具的創新，特製出獨步全台的「拉麵擠花機」，將甜點擠花袋的概念機械化，透過外型時尚優雅的擠花機，製造出如瀑布般流洩下來的拉麵奶油泥，並以當令食材為主角推出「黃金栗子拉麵」系列甜品，10月22日起至11月30日於館內開賣，可供內用與外帶，每款280元起+10%。

蒙布朗（Mont Blanc）是法國著名的甜品，一條條一釐米粗細的栗子奶油泥、包裹著甜蜜的內餡，兼具雅致的視覺以及細緻的口感，這次台北晶華酒店研發出全台獨一無二的「拉麵擠花機」，使用方式有如大家所熟悉的剉冰機或是霜淇淋機，構造原理則是如米苔目或是麵條的成形器，將栗子泥、芋泥等泥狀物經手工篩網過篩四次以上再放入機器中，透過1釐米加篩的出口、壓製成細如麵條般的形狀，裝飾或製成各式甜品；而壓製過程採桌邊服務，讓饕客光用看的也倍感療癒。

「蘋果栗子拉麵奶酥」。（台北晶華酒店提供）

「黃金栗子拉麵」系列甜品中所使用的栗子是來自於台灣嘉義縣中埔鄉的黃金板栗，盛產季節為每年8至9月，晶華點心房主廚李冠儒表示：「中埔鄉的板栗果仁圓潤飽滿，體型比一般市售栗子大約三倍，口感鬆軟、香氣與甜度都是首選，製作栗子泥的時候必須先將栗子洗淨去皮，放入鍋中蒸熟後搗碎，之後再加入適量的糖與鮮奶油拌至質地綿密滑順，接著就可以放入特製的擠花機中，為客人現場服務，堆疊裝飾出栗子拉麵甜品。」

在這一系列的 「黃金栗子拉麵」甜品中，主廚首推莓果栗子拉麵聖代，製作時會先在聖代杯中放入口感滑順的鮮奶奶酪或是綿密的香草冰淇淋，灑上新鮮藍莓與香脆的餅乾脆片增添口感，之後再以拉麵擠花機緩慢的將栗子泥擠入杯中，層層堆疊出綿滑細緻的美味。

適合雙人共享的「蘋果栗子拉麵奶酥」則以晶華酒店azie餐廳廣受客人喜愛的甜點「蘋果奶酥」作為基底，再以拉麵擠花機堆疊上香軟的栗子泥，入口滿溢栗子與肉桂的香氣，酥脆的奶酥塔也創造出富有層次的口感。

此外，點心房也有推出自用送禮兩相宜的8吋「栗子拉麵芙蘭塔（Flan Tart）」，基底選用擁有酥脆塔皮以及滑順香草奶油內餡的芙蘭塔，外層照例堆疊著口感細緻的栗子泥，使用刀叉切下後的剖面模樣也療癒感十足。

(中時 )