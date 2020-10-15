莊雅清（圖左）指出，在後疫情時代，大家更注重個人健康，在北、中、南，設置健檢中心。（張妍溱攝）

近60歲、瘦身業女王媚登峯董事長莊雅清，15日分享保持年輕、窈窕的秘訣，就是1天運動3小時、不吃甜食、睡眠充足等，後裔情時代，看好台中高端健檢市場，從健康美麗產業跨足預防醫學事業，告訴女性朋友，愛自己、投資自己。

媚登峯集團董事長莊雅清表示，她很喜歡戶外運動，包括，網球、高爾夫球、晨跑等，每天早餐一定準備原型食物，像是水煮蛋、雞胸肉、青菜、豆漿等食物，但個人拒絕甜食、罐頭等，自我管理一定要很強。

莊雅清說，她很喜歡投入工作，但是不熬夜，每天清早4點起床、晚上11點前就寢，睡前2小時絕不進食，身材始終保持在身高164公分、體重52公斤左右，希望自己「永遠38歲」直到80歲。

莊雅清指出，在後疫情時代，大家更注重個人健康，在北、中、南，設置健檢中心，都為直營店，會員約7000多人，從健康檢查到量身訂做等精準規劃，再配合運動、美體、spa等課程，提升自我免疫力。

(中時 )