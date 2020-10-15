明（16）隨著東北風將增強，配合菲律賓的熱帶性低壓將水氣上抬，讓雨勢再度擴大。（圖摘自台灣颱風論壇）

氣象局指出，今晚(15)至明（16）東北風增強，針對北北基、宜花地區發布大雨特報，宜蘭縣更升級大豪雨，冬山鄉一級淹水警戒。（氣象局）

明（16）隨著東北風將增強，配合菲律賓的熱帶性低壓將水氣上抬，讓雨勢再度擴大。氣象局也針對北北基、宜花地區發布大雨特報，宜蘭縣更升級大豪雨，冬山鄉一級淹水警戒。專家指出，近期東北半部陰雨綿綿的天氣型態大致固定，中南部則持續穩定晴朗，僅需留意日夜溫差較大。

中央氣象局表示，受東北風影響，今晚（15）至明日（16日）桃園以北及東半部的降雨機率又再度上升，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢也會漸漸明顯，已針對台北市、新北市、基隆市、花蓮縣發布大雨特報，有局部大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率；而宜蘭縣已於傍晚達到大豪雨的標準，水利署也對冬山鄉發布一級淹水警戒，低窪地區慎防淹水。

氣溫方面，清晨、深夜各地持續稍涼，約22-25度，北部及東半部迎風面地區高溫約27-30度，其他地區仍上看32、33度，中南部民眾需注意日夜溫差較大，早出晚歸請適時調整穿著。

氣象局指出，菲律賓附近的熱帶性低氣壓（TD19）目前已經進入南海，依然有發展成17號颱風「沙德爾」可能性。然而「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，該低氣壓結構很糟，成颱機率已大降，周六（17）登陸前是最後機會。不過未來仍可能有新的熱帶系統出現，仍需持續追蹤。

另外，氣象達人彭啟明指出，周五（16）下半天開始，另外一波東北風將會增強，整個東北半部，甚至東半部又會再度轉為較為陰沉偶陣雨的天氣型態，且迎風面靠山區的雨勢會越明顯，類似的天氣恐持續到下周，只差在水氣多寡而已。氣象局提醒，周末（17-18）東北風增強除了帶來水氣，東北部降溫也有感，整天高溫僅24-25度，除了外出雨具，更要準備添加保暖衣物。

(中時新聞網)