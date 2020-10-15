瑋哥「我不擅長裝可憐」反擊孫生。(取自瑋哥IG)

瑋哥反擊孫生裝可憐說，最後一句話引爆討論。(取自瑋哥IG)

瑋哥自證實退出知名YouTuber團體「反骨男孩WACKYBOYS」，並暗指前老闆酷炫「團體領頭羊被慾望變了樣」惹議，昔日團員孫生更是看不下去，發文力挺酷炫，還痛批瑋哥「整天裝可憐自己不打拼」。稍早瑋哥也透過IG限時動態反擊孫生「裝可憐說」，還大爆反骨暗黑內幕。

瑋哥今(15日)突然在IG反擊孫生，直言自己不是擅長裝可憐的人，「不然就不會腳爛掉、發高燒時，與團體一起上通告幾次，幕前幕後十幾人沒有人發現」，更稱自己雖然自小在受虐家庭長大，但也不曾把染有惡習使他掉入無底洞的家人的臉孔拍在影片中讓大家審視，一席話也被認為在諷刺孫生先前把媽媽偷竊坐牢出獄紀錄拍成影片之事。

瑋哥強調自己的漸行漸遠，是在合約到期後對領導感到失望，不過他依然給了雙方一年多的時間，換來最終體會到「我這8年多來真心被敷衍」。

瑋哥說自己沒要情緒勒索，先前受邀到別人的平台是離開反骨很久以後的事，所說的內容也只是平鋪直敘說出事情與感受，更爆料「後面的日子所承受到的黑暗小動作實在太多了，我都選擇隱忍沒說」。

瑋哥更表示，還有很多黑暗面，請原諒他暫時無法說出，因為那對其他無辜的人傷害太大了，「最後我想問上一個發文者一句話：難道強暴者犯下惡行後哭著說他曾有的痛苦，身邊的人就該合理的心疼他嗎？」瑋哥話中有話，再度引發網友熱議，也好奇所謂的很多黑暗面跟強暴有關嗎？

(中時新聞網)