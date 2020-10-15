知名導演葛斯范桑執導的《男人的一半還是男人》，描述兩位叛逆青年一起踏上孤獨迷離的旅程，是一個關於愛、渴望及自我發現的心碎故事，即將於16日重新上映，影迷將有機會再次看到年輕俊美的瑞凡菲尼克斯及基努李維身影交手，感受這對傳奇組合的頹廢不羈，以及刻骨銘心的情誼。

基努李維也藉著該片一改過往詼諧有趣的角色形象，在片中挑戰極具挑戰的雙性戀角色，飾演叛逆的富家子弟史考特，跟著一群無家可歸的人過著自甘墮落的生活，為的是羞辱他那極有權勢的父親。當年基努李維為了把《男人的一半還是男人》劇本交到他認為最適合飾演男主角的瑞凡菲尼克斯手上，千里迢迢從多倫多住處騎著重機到佛羅里達州，將劇本送到瑞凡面前，讓他接下這個角色。

瑞凡菲尼克斯在片中詮釋流落街頭的困頓青年麥克。（華納兄弟提供）

瑞凡菲尼克斯在片中詮釋流落街頭的困頓青年麥克，具備靈性魅力及天才演技的他，用深沉的表演詮釋社會底層人物的孤寂。他除了被譽為90年代的詹姆斯狄恩，也因該片獲封1991年威尼斯影帝，成為他傳奇人生中永遠的代表作。瑞凡菲尼克斯更是弟弟「小丑」瓦昆菲尼克斯演藝生涯的重要推手，當瓦昆以《小丑》橫掃各大影展時，他感謝哥哥瑞凡當年對他的鼓勵，因為演戲帶給他不可思議的人生。

《男人的一半還是男人》敘述麥克及史考特兩位出身背景不同，但卻同樣淪落街頭的年輕人，過著墮落頹廢的不安生活，並一起踏上追求自我的孤寂旅程。片中兩人在旅途中圍著營火過夜，麥克向史考特的真情流露，是影迷公認令人心碎卻又經典的告白戲碼之一，至今令人不勝唏噓。

(中時 )