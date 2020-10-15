榮獲金馬獎最佳女配角電影《我的靈魂是愛做的》。（GagaOOLala提供）

當眾多泰國BL劇持續輸入，並在台網路平台締造可觀的收視成績與聲量，台灣多部本土製作LGBTQ同志與BL內容也於本月輸出泰國於當地LINE TV上架，搶佔BL大國觀眾的眼球。包含金馬獲獎電影《我的靈魂是愛做的》；解密BL風靡全球原因並找來當紅CP BrightWin現身說法的台泰合製紀錄片《BL：夢幻腐力大解密》；由金鐘視后黃姵嘉與小蠻主演的 GL女同志劇《帥T空姐》；甫榮獲ContenAsia Awards最佳亞洲同志節目、演員卡司包含丁寧、楊麗音、與林佑星等一線演員的同志極短篇《幸福選擇題五部曲》共五部精彩短片，全都在泰國看得到。

此外，講述按摩店員工暗戀故事、由當紅小生王可元出演的台灣短片《癡情馬殺雞》；由泰國知名BL導演阿努孫薛薩尼執導的《戀愛完成式》系列兩部；以及菲律賓導演執導、由台灣知名演員蘇達主演的跨國製作《他和他的心旅程》，都將影音平台播映。

泰國LINE TV內容部門總監Kanop Supamanop表示：「BL內容近年在LINE TV大受歡迎並創造了一波特殊主流文化，我們亦發現許多觀眾的口味與接受度變得更廣，開始對劇情或浪漫題材類的LGBTQ同志內容產生興趣，因此我們與全球最大同志影音平台GagaOOLala聯合，帶入12部GagaOOLala原創高品質的獲獎同志作品，我們相信此次合作會讓LINE TV觀眾對同志內容有更進一步認識，同時在觀影上也有更多元的選擇。」

GagaOOLala影音平台執行長林志杰表示：「泰國是BL劇產製大國，近期推出的包括《只因我們天生一對2gether The Series》在全世界創造極高收視與討論度，而LINE TV是泰國觀眾收看BL劇第一選擇，GagaOOLala作為以亞洲LGBTQ同志與BL影視為主的全球隨選影音平台，非常榮幸與LINE TV合作並在該平台推出多部GagaOOLala原創的優質作品，台灣LGBTQ同志內容進軍BL主流市場，也讓喜愛BL劇的泰國觀眾有更耳目一新的選擇。」

(中時 )