台北市議員、扶龍王王世堅日前上廣播節目時痛批行政院長蘇貞昌，直言蘇的企圖已不只是想當閣揆，發言早就逾越本身職務，想凸顯自身的霸性與威權，破壞國家體制且傷害基層感情，霸氣跟能力不成正比，而此發言再度掀起各界關注，他也被質疑「打自己人」。對此，王世堅今(15日)在YouTube「看起來好政之最C驚」中做出回應，「敢打人家，我也敢被打，只是被自己人打我很難過，我心裡很難過...」。

根據《匯流新聞網CNEWS》YouTube「看起來好政之最C驚」指出，王世堅提到，「有權有勢者他可以修理別人，那我們都不能講半句，我們去講他，我們就注定要被圍剿，現在的政治的態勢氛圍、資源分配就是這樣，那我是認了啊，我比那個有權位的人，無所求多了，我更有理想。」

王世堅說，「只是很多支持者，尤其是網軍們，他們沒辦法理解這個，我敢打人家，我也敢被打，只是被自己人打我很難過，我心裡很難過，他們等於盲從了，那背棄王世堅比較容易，背棄有權勢的人，他們怎麼敢」；他也感嘆地說，「那我最深綠，我最難過的是這一點」。

針對王世堅發言，行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆和發言所指的部會首長與縣市長均有多年情誼，是王世堅多慮；至於蘇揆遭疑能力問題，丁怡銘說，可受公評。

(中時新聞網)