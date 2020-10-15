所謂天才，不單指學術上成就，各領域的佼佼者都可以稱為天才，說到物理界的天才，近代最知名的就是阿爾伯特·愛因斯坦（Albert Einstein），就算對物理一竅不通，也一定知道這名人物，有位網友在PTT分享一張照片，表示物理系朋友視為「如神般的照片」，而網友一看，直呼「裡面人物智力加起來比地球上所有人還高」。

網友在PTT上PO出一張照片，表示「強者我台大物理系朋友，在他牆上掛著這一張照片，每天看他起床都會拜一下」，朋友說這張照片是「人類史上最難得的一張照片」，仔細想想除了這照片外，其他領域好像沒有這麼多天才一起合照的瞬間，最後笑虧「99%鄉民應該只知道中間是愛因斯坦」，好奇這張照片真的有這麼神？

照片依序為(左至右)第三排：(1)奧古斯特·皮卡爾德、(2)亨里奧特、(3)保羅·埃倫費斯特、(4)愛德華·赫爾岑、(5)西奧費·頓德爾、(6)埃爾溫·薛丁格、(7)維夏菲爾特、(8)沃爾夫岡·包立、(9)維爾納·海森堡、(10)拉爾夫·福勒、(11)萊昂·布里淵 第二排：(1)彼得·德拜、(2)馬丁·努森、(3)威廉·勞倫斯·布拉格、(4)亨德里克·克雷默、(5)保羅·狄拉克、(6)阿瑟·康普頓、(7)路易·德布羅意、(8)馬克斯·玻恩、(9)尼爾斯·波耳 第一排：(1)歐文·朗繆耳、(2)馬克斯·普朗克、(3)瑪麗·居禮、(4)亨德里克·勞侖茲、(5)阿爾伯特·愛因斯坦、(6)保羅·朗之萬、(7)查爾斯·古耶、(8)查爾斯·威耳遜、(9)歐文·理查森

這張天才雲集的照片，攝於1927年10月，第5次「索爾維國際物理學化學研究會」，這也是索爾維會議中最著名的一次，會議主題為「電子和光子」，當時世界上最主要的物理學家，全部聚在一起討論量子理論，這次會議最出眾的兩人則是愛因斯坦、尼爾斯·波耳；至於參加這場會議中的29人，有17人獲得諾貝爾獎，瑪麗·居禮（居禮夫人）是照片中唯一的一位女性。

這張照片引起網友熱議，不少人笑虧「是物理系最痛苦的一張照片」、「平均智商160」、「20世紀最頂尖的物理神都在裡面，你朋友說的不誇張」、「裡面全是大神」、「理科學生的惡夢」、「收藏起來照三餐拜」、「物理界黃金時代」。

(中時新聞網)