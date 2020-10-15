香港女子潘曉穎在台被殺害，兇手陳同佳來台投案陷入僵局。港媒報導，潘曉穎父母寫信給陸委會主委陳明通，懇請台灣能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案。陳明通今日晚間致函慰問潘曉穎父母，雖表「台灣政府的大門永遠敞開」，但也重申香港政府應該先回應早先我方所提司法互助請求的立場。

陸委會表示，今日下午已收到潘曉穎父母的來信，陳明通內心感到無比沈痛，相當理解那種失去愛女的椎心刺骨之痛，也透過我駐香港辦事處轉致關懷信函，表達對潘家的慰問之意，也強調實現司法正義、早日還給他們公道立場的決心不變。

陳明通在信中表示，如同承辦案件之士林地檢署已提呼籲，香港政府應該務實回應早先我們所提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，台港政府需要坐下來，好好的談一談。

陳明通說，台灣政府的大門永遠敞開，企盼潘爸爸、潘媽媽亦能促請香港政府趕快來叩起這道門，讓凶嫌得到應有的法律制裁，告慰受害者在天之靈。

陳同佳來台投案方式，成為台港政府間的政治角力。潘曉穎母親今天在給陳明通的信中寫道，陳同佳出獄近一年一直逍遙法外，對於他何時能赴台投案，接受法律制裁，是他們一家人的盼望。

潘母並表示，衷心希望台灣政府同意讓陳同佳到台灣投案，也懇請台灣政府能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳同佳赴台投案，接受法律制裁，「等待和見證女兒討回公道是我們能夠支持至今的唯一原因」。

(旺報 )