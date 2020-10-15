美國民主黨副總統候選人賀錦麗助手新冠檢測呈陽性，賀錦麗將暫停競選活動直到18日。

美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊14日宣布，團隊中有兩個人新冠病毒檢測呈陽性，其中包括賀錦麗的通訊主任。但根據疾管中心的定義，賀錦麗在這兩人確診的前兩天並沒有與任何一人有密切接觸，因此賀錦麗不需要隔離。

該團隊發表聲明表示，謹慎起見，並根據團隊承諾最高規格的防疫，將取消賀錦麗在18日之前的競選行程。

(中時 )