助手確診 賀錦麗將暫停競選活動直到18日 22:262020/10/15 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國民主黨副總統候選人賀錦麗。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨副總統候選人賀錦麗助手新冠檢測呈陽性，賀錦麗將暫停競選活動直到18日。 美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊14日宣布，團隊中有兩個人新冠病毒檢測呈陽性，其中包括賀錦麗的通訊主任。但根據疾管中心的定義，賀錦麗在這兩人確診的前兩天並沒有與任何一人有密切接觸，因此賀錦麗不需要隔離。 該團隊發表聲明表示，謹慎起見，並根據團隊承諾最高規格的防疫，將取消賀錦麗在18日之前的競選行程。 (中時 ) #賀錦麗 #18 #團隊 #確診 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東北季風報到 布袋澎湖線停航 04:092020/10/15 地方新聞 張玉嬿悔接戲想拿磚頭砸頭 04:092020/10/15 娛樂新聞 體壇不平靜 高爾夫球王也染疫 04:092020/10/15 運動天地 議員媒合信銓建設 推「家庭復元」計畫 16:352020/10/15 生活 建大董座楊銀明 請恩師教市政顧問學養生 17:172020/10/15 生活 美第一夫人親證 川普小兒子曾確診新冠 05:522020/10/15 國際 老奶奶胸悶沒胃口 低劑量胸腔電腦斷層揪出肺腺癌 10:532020/10/15 寶島 走入士林的人文與自然景觀 國際文化節18日登場 中環「比夢生活園區」熱情參與 11:032020/10/15 財經 力爭有色人種選票 這個族群最支持拜登 18:152020/10/15 國際 REITs逢低布局 長線有賺頭 04:092020/10/15 投資理財 國際熱門新聞 2020美大選》拜登兒遭爆硬碟藏骯髒事 川普緊咬樂翻了 - 國際 28歲美魔媽淪為7男共享洩慾娃娃 年幼兒慘遭勒死丟入水池 - 國際 華航飛洛杉磯 驚見噴射背包客2000公尺高空飛 塔台對話內容曝光 - 國際 核廢水快塞爆電廠 這個國家最快10月敲定排入海 - 國際 新研究曝：O型血最不易染新冠 2種血型易淪重症 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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