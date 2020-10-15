1位女大學生因臉上常冒青春痘，而服用「撲菌特錠」抗生素，不料，卻引起嚴重藥物過敏反應，全身紅腫及發燒，併發猛爆性肝炎，差點必須換肝。另1名18歲的高三男生就沒有如此幸運，同樣因治療青春痘而服用此藥，卻死於肝衰。

林口長庚醫院皮膚部部長長鐘文宏醫師表示，磺胺類抗生素「撲菌特錠」（Baktar）廣泛用於治療各種感染症，燙傷藥膏、眼藥水以及治療痘痘等藥物都含這類抗生素，據估全台每年約近30萬人使用此藥，身陷藥物過敏危機中，嚴重甚可能致死。

調查發現，「撲菌特錠」（Baktar）為是台灣藥害救濟排名前十大常見藥物，新調查結果為第6名，該抗生素也是全球嚴重藥物過敏的前五大藥物。

林口長庚皮膚部主治醫師陳俊賓表示，磺胺類抗生素過敏症狀，可以很輕微，例如像是局部或全身的水泡、搔癢紅疹，但也可能引發嚴重反應，如史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）等，以致大範圍的皮膚破皮、黏膜潰瘍，或併發肝腎功能或多器官衰竭而導致死亡。

陳俊賓說，如果併發肝腎功能、多器官衰竭，死亡率達3成，如果幸運被救回，還可能視力終身受損。

為何有人會對磺胺類抗生素產生嚴重藥物過敏反應？過去數10年，不少科學家尋求解答，長庚研究團隊與國內多家醫學中心以及亞洲各國攜手合作，利用最新全基因體定序研究技術，費時5年，終於確認了對磺胺抗生素過敏的特殊基因型。

研究發現，磺胺抗生素過敏的特殊基因型為HLA-B及相關基因型，帶有此特殊基因型者如果使用「撲菌特錠」抗生素藥物，誘發嚴重藥物過敏風險高於一般人45倍。

林口長庚醫院發現特殊基因型HLA-B及相關基因型，與藥物過敏有關。（圖／林口長庚醫院提供）

鐘文宏表示，如果患者在用藥之前，接受基因檢測，將可有效預防嚴重藥物過敏風險，若帶有危險基因型，應避免使用磺胺抗生素，改用其他類抗生素。

鐘文宏說，「預防勝於治療」，建議全面推動「卡馬西平」、「安樂普諾錠」、「撲菌特錠」等常見過敏藥物基因篩檢，包括健檢、新生兒篩檢，將可預防因用藥產生的嚴重過敏傷害，避免終身遺憾。

(中時新聞網)